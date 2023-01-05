Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Samson Oguchukwu Onuoha’nın Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 4 Ocak 2023 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ledra Palas Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yapan zanlı Samson Oguchukwu Onuoha'nın tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 12.980 Euro nakit paranın görevli polisler tarafından tasarrufunda bulunarak suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, bahse konu paranın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan arama emri ile zanlının ikametgahında arama yapılmış kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini aktardı. Polis, aynı tarihte zanlının gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadesinde özetle; sahip olduğu Nijerya para birimi olan Naira cinsi parayı KKTC'de bozduramayacağından Güney Kıbrıs’a geçip orada isminin Abdurauf olarak bildiği şahısdan meseleye konu parayı naira cinsi parabant karşılığında alıp tekrardan Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan geçerken polis tarafından durdurulduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediğini bildirdiğini anlattı.Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC'de öğrenci olarak bulunduğunu söyleyerek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.