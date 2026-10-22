KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Liomi Construction şirketinde yaşanan işten çıkarmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, yaklaşık 30 işçinin işten durdurulması ve bazı çalışanların istifaya zorlandığı yönündeki iddiaların yakından takip edildiğini belirtti.

Açıklamada, Çalışma Dairesi Müdürlüğü İskele Bölge Amirliği tarafından işten ayrılma ve işten durdurma işlemlerine ilişkin belgelerin incelenmesi ve çalışanların durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi amacıyla gerekli girişimlerin başlatıldığı kaydedildi.

Hırsızlık iddialarına ilişkin soruşturma poliste

İşyerinde yaşandığı ileri sürülen hırsızlık ve sirkat olaylarına ilişkin adli soruşturmanın Polis Genel Müdürlüğünün yetkisinde olduğu belirtilen açıklamada, bu sürecin çalışanların yasal haklarının korunmasına yönelik denetimlerden bağımsız yürütüldüğü vurgulandı.

Bakanlık: İstifaya zorlamaya müsamaha gösterilmeyecek

Bakanlık açıklamasında, “Hiçbir çalışanın baskı altında istifaya zorlanmasına veya mevzuata aykırı biçimde mağdur edilmesine müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Yapılacak incelemeler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.