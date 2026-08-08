Son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası ile adından söz ettiren Arjantinli futbolcu Lionel Messi, baba acısıyla sarsıldı. Yıldız futbolcunun babası Jorge Messi hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Rosario’daki hastanede tedavi gören 68 yaşındaki Jorge Messi'nin Arjantin basınında yer alan haberlere göre 7 Ağustos Cuma gecesi yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Messi ve ailesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz haziran ayında da sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlarla gündeme gelen Jorge Messi hakkındaki açıklama ailesinden gelmişti. Jorge Messi'nin sağlık sorunu yaşadığı ve tedavisinin devam ettiği duyurulmuştu.

Oğlunun furbol kariyerinde önemli bir etkisi olan Jorge Messi, futbolcunun en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu.