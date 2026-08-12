Lokmacı Kara Sınır Kapısı'ndan KKTC 'ye giriş yaparken üzerinde uyuşturucu içerdiğine inanılan kağıt parçası bulunan kişi ile konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen bir diğer kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 12.30 sıralarında, Lokmacı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan T.D.K’nin (K-34) tasarrufunda yaklaşık 10 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan bir kâğıt parçası bulundu. Yürütülen ileri soruşturmada konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen M.B’nin (E-35) tasarrufunda ise sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan üç kâğıt parçası, uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki cam pipo ve bir makas bulunarak emare alındı. Kişiler tutuklandı.