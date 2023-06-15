“Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar K.T ve Ş.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı.

Polis, zanlılar K.T ve Ş.B'nin “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu” suçlarını işlediğini belirtti.

Polis, 14 Haziran’da alınan bilgide zanlı K.T'nin Lokmacı Sınır Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını anlattı.

Polis, sınır kapısı ve çevresinde pusu görevine başlandığını ve sınır kapısından kuzeye geçiş yapan zanlı K.T'nin 1 kilo 102 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücü ile tutuklandığını belirtti.

Polis, uyuşturucu maddeleri zanlı K.T'nin aranan bir şahıs için getirdiği ve Çağlayan Parkı’nda Ş.B'ye vereceğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, K.T ve Ş.B'nin gönüllü ifade verdiğini anlattı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.