Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Buğra Ulu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan T.D.K.’nin tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ile sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren bir adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.B.’nin tasarrufunda ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren 3 adet kağıt parçası, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 2 adet cam pipo ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet makas tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Polis, T.D.K.’nin sabıkasının bulunmadığını, M.B.’nin ise sabıkaları ve askıda 2 davası olduğunu belirtti.

Polis, T.D.K.’nin uygun bir teminata bağlanmasını, M.B.’nin ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, T.D.K.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 75 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Yargıç, M.B.’nin ise 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.