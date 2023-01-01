Yeni yılın ilk günü Green Park'taki ünlü The Ritz Otel'in önünden başlayan tören alayına, birçok ülkeden dansçı, müzisyen, akrobat ve performans sanatçısı katıldı. 

Renkli gösterileri sahne olan kortejde ayrıca, farklı model otomobiller, buharlı arabalar, bisikletler ve atlar da yer aldı.

Kıyamet alameti gibi! Gökten iguana yağdı Kıyamet alameti gibi! Gökten iguana yağdı

Kortej; Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı ve Whitehall gibi başkentin ünlü noktalarından geçti.

Geçit töreni, yol boyunca toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla izlendi. 

Yerel saatle 12.00'de başlayan tören, 15.30'da Parlamento Meydanı'nda son buldu.