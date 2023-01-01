Geçit töreni, yol boyunca toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla izlendi.

Kortej; Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı ve Whitehall gibi başkentin ünlü noktalarından geçti.

Kıyamet alameti gibi! Gökten iguana yağdı

Kıyamet alameti gibi! Gökten iguana yağdı

Renkli gösterileri sahne olan kortejde ayrıca, farklı model otomobiller, buharlı arabalar, bisikletler ve atlar da yer aldı.

Yeni yılın ilk günü Green Park'taki ünlü The Ritz Otel'in önünden başlayan tören alayına, birçok ülkeden dansçı, müzisyen, akrobat ve performans sanatçısı katıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.