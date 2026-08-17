

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaz aylarında 40.000 ton asfaltlama çalışmaları caddeler ile devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 2. Selim Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve Gzt. Hasan Tahsin Caddesi'nde tamamlanan çalışmalar bu hafta ise Matbaacı Akif Caddesi ile Raif Denktaş Caddesi, Şht. Kemal Ünal Caddesi, Özker Özgür Caddesi ve Mustafa Ruso Caddesi'nde devam edecek.

Asfaltlama programı şu şekildedir:

18 Ağustos Salı

Saat 17.00’den itibaren Matbaacı Akif Caddesi ile Raif Denktaş Caddesi

19 Ağustos Çarşamba

Saat 20.00’den itibaren Şht. Kemal Ünal Caddesi

20 Ağustos Perşembe ve 21 Ağustos Cuma

Saat 17.00’den itibaren Özker Özgür Caddesi

22 Ağustos Cumartesi

Saat 17.00’den itibaren Mustafa Ruso Caddesi’nde, Atakom–Terminal Çemberi yönünde Lefkoşa giriş istikameti.

Çalışmalar süresince trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.