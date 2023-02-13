Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

LTB Başkanı Harmancı, “Depremin yayıldığı coğrafya o kadar büyük ki yerinde yapılan gözlemler bile sadece o mahalle ile sınırlı kalabiliyor. 4 gün boyunca ekibimizle beraber bu geniş coğrafyanın küçük bir parçasında depremi iliklerine kadar hissetmiş insanların çektiği acı ve çaresizliklerine bir nebze merhem olmak istedik” dedi.

Harmancı, “Çok donanımlı ve çok çalışkan ekibimizle hiç durmadan Hatay Samandağ’da bulunduğumuz bölgede depremzedelerin koşullarını iyileştirmeye çalıştık ve görevi bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesi’ne devrettik” ifadelerini kullandı.

“Samandağ Belediye Başkanı, bölge Kaymakamı ve bölgede görevlendirilen Iğdır Vali Yardımcısı ile görüş ve düşüncelerimizi aktardık” diyen Harmancı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Benim için bir başka önemli konu Lefkoşa’nın diğer yarısının belediye başkanı sevgili Yorgacis’in her gün depremle ve burada kaybettiğimiz meleklerle ilgili bilgi almasıydı. Ve bugün belediye olarak 3 günlük yas kararı alıp bayraklarını yarıya indirdiler. Çok önemsiyorum, bir sürü politik farklılıklarımız bir yana acımızın paylaşılması, görev süremiz boyunca geliştirdiğimiz insani ilişkilerin elbet bir gün farklı sonuçlar doğuracağına olan inancımı da artırıyor.

Biz Samandağ’dan dönerken ruhumuz orada kaldı, yaraların iyileşmesinin bir an önce hızlanması dileğiyle.”