

Çalışmalar kapsamında, sivrisineklerin üreme alanlarının tespit edilmesi ve larva oluşumunun önlenmesine yönelik müdahaleler gerçekleştiriliyor. Özellikle dere yatakları, durgun su birikintileri, bakımsız havuzlar ve açık su kaynakları düzenli olarak kontrol ediliyor.

7 ekiple sürekli ve dönüşümlü ilaçlama yapan ekipler yaz aylarında 10.000'in üzerinde ve kış aylarında 20.000’in üzerinde kaynakta etkin mücadele yapıyor.

LTB Çevre Sağlığı Şubesi Amiri Dr. Veteriner Hekim Erkut D. Özgöray sivrisinekle mücadele kapsamında ekiplerin, sivrisineklerin üreme kaynağı olabilecek su dolu kaplar, kullanılmayan havuzlar, çürük depolar, rögarlar, Haspolat Arıtma Tesisi'nin çevresinde bulunan havuzlar ile tüm göletler ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Harmancı: “Mücadele hepimizin ortak sorumluluğu”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Batı Nil Virüsü konusunda belediye olarak gerekli tüm yöntemlerle mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, özellikle Lefkoşa’nın sınıra yakın bölgelerinde önlemleri yoğunlaştırdıklarını aldıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını ifade eden Harmancı, sivrisineklerin sınır tanımadığını belirterek mücadelenin tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

“Sivrisineklerin üreme alanlarını ortadan kaldıralım”

Lefkoşa Türk Belediyesi, 365 gün sürdürdüğü sivrisinekle mücadele çalışmalarında yurttaşların da bu mücadeleye yardımcı olabileceğini belirterek, ev ve iş yerlerinin çevresinde sivrisineklerin üremesine uygun alan bırakılmaması çağrısı yaptı.

Özellikle eski lastikler, boş saksılar, kova ve bidonlar, bahçe sulama kapları, hayvanların su kapları, el arabaları, süs havuzları, açık variller, mazgallar, yağmur oluğu ve iniş boruları, klima suyu birikintileri, su depoları ve plastik çocuk havuzlarının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.