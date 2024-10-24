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LTB Meclis üyesi Buğra Gazioğlu, festivalde yaptığı konuşmada, Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gazioğlu, Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti.

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Mersin’in yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kushimoto Sokağı’nda düzenlendi.

Müzisyen, ressam, dans grupları, performans ve grafiti sanatçılarına yönelik olan Festival

LTB’den verilen bilgiye göre, Festivale “21 Dance Crew” dans ekibi ve LTB Meclis Üyesi Buğra Gazioğlu katıldı.

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