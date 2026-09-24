Protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Batuhan İbrahim Dericioğlu imza koydu.

Protokol kapsamında, toplum sağlığına yönelik eğitim, seminer ve bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesi, sağlıklı yaşam ve hareket temalı projelerin hayata geçirilmesi, belediye bünyesindeki bireylere yönelik fizyoterapi danışmanlığı ve farkındalık çalışmaları yapılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında ayrıca ortak sosyal sorumluluk ve toplum sağlığı projeleri geliştirilmesi, yaşlılar, çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik destekleyici programlar hazırlanması da planlanıyor.