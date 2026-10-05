LTB'den verilen bilgiye göre, protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan imza koydu.
Denktaş: Kıbrıs sorunu siyasi zeminde değil, ekonomik iş birliği zemininde tartışılmalı
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Protokolde, LTB gençlik meclisi üyelerine yönelik eğitim programının yanında yerel gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, gençlerin hem yerel hem de uluslararası gençlik ağlarına katılımını desteklemek ve karar alma süreçlerindeki rollerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak öngörülüyor.