Başkan Harmancı, Kemal Şemiler Caddesi’nin Lefkoşa’ya ana giriş hatlarından biri üzerinde yer alması yanında başkentin sosyal yaşamında önemli bir noktaya ulaştığını ifade ederek, caddede dönüşümün altyapı yatırımıyla başlayacağını ve üst yapı ile devam edeceğini söyledi.

103 Milyon TL yatırım yapılıyor

Bölgede 103,5 milyon TL’lik özkaynak yatırımı kapsamında yürütülecek kanalizasyon çalışmalarıyla ilk etapta 800 hanenin, devamında ise 3.000 hanenin daha kanalizasyon sistemine bağlanması hedefini aktaran Başkan Harmancı, ihalenin ilk bölümünde ana caddeden başlanacağını belirtti.

Harmancı, Kemal Şemiler Caddesi'ndeki ana cadde kazısının 15 Eylül’de okulların açılmasından önce tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Çalışmalar sırasında esnafın en az şekilde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirten Harmancı, yoğun bir çalışma programıyla ana cadde bölümünü öncelikli olarak tamamlayıp ev bağlantılarına geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bölge esnafının proje ve takvimlendirmeye dair görüşler ve önerilerinin alındığı toplantılar ev ve sokak bağlantısı kısmında da mahallelerle toplantılar ile devam edecek.