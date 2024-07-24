Ortaköy Altyapı Geliştirme ve İyileştirme Projesi ile Mehmet Akif Caddesi ve Bedrettin Demirel Caddesi kanalizasyon ana taşıyıcı hattı ilk etap yenileme projesinde çalışmalarına devam eden LTB, Dumlupınar-Hamitköy 1. Etap kanalizasyon çalışmalarına 25 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Avrupa Birliği (AB) mali desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yerel Altyapı Hizmetleri Birimi (UNDP-LIF) koordinasyonunda uygulanacak olan proje şehrin doğu kısmının en büyük altyapı yatırımı olma özelliğini taşıyor.

160 Milyon TL Yatırım ile 1126 Hane Kanalizasyona Bağlanıyor

18 kilometre uzunluğunda kanalizasyon sisteminin yapımını kapsayan ve 1126 haneyi kanalizasyona bağlayacak çalışmalar için 160 Milyon TL (4.5 milyon Euro) yatırım yapılacak.

Konuyla ilgili olarak çalışmaların ilk başlayacağı bölge olan Dumlupınar’daki 3 sokakta ikamet eden yurttaşların ve bölge muhtarının katılımı ile bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen toplantıda LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından ilk etap içinde yer alan Salih Korcay Sokak, İbrahim Ahmet Azizoğlu Sokak, Yunus Sokak’ta ikamet eden yurttaşlara projenin geneli ve Dumlupınar’da 3 ay sürecek çalışmalara ilgili bilgiler verildi.

Başkan Harmancı: “Etap etap ilerlenecek ve tamamlanan bölgeler kanalizasyona dahil edilecek”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında 2017 yılında hazırlanan, 2018 yılında kaynağı ayrılan ve 2019 yılında vizelenen projenin gecikmesi konusunda yaşanan süreci ve LTB’nin bu alanda gösterdiği kararlı duruşu detayları ile paylaştı.Tüm projenin tamamlanmasının yaklaşık 1.5 yıl süreceğini, hedefin etap etap ilerleyerek bitirilen çalışmaların ardından ilgili bölgeleri kanalizasyon sistemine dahil etmek olduğunu belirten Başkan Harmancı, projenin tamamlanması ile bölgedeki üst yapı çalışmalarına geçebileceklerini belirtti.

LTB ekiplerinin her daim alanda olacağını ve yurttaşların en az sorun yaşamasını sağlamak için gerekenleri yapacağını ifade eden Başkan Harmancı, çalışma yapılacak her etap öncesinde bölge sakinlerine bilgilendirmede bulunacaklarını da vurguladı.