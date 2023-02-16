Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de katıldığı ' Deprem Özel' isimli programda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de meydana gelen ve KKTC vatandaşlarının da hayatını kaybeden depremle ilgili konuşan Tatar, depremin haberini alması sonrası gelişen süreci anlattı. Koordinasonun sağlanması için toplantı yaptıklarını ve ilgililerle iletişime geçtiğini anlatan Tatar, uçak ayarlandığını ve sivil savunma ekipleri, sağlık personelleri, gönüllü personllerin ve ailelerin Adıyaman’a gittiğini kaydetti.

“ŞAMPİYON MELEKLER SPOR SALONU YAPILMASI İÇİN İRADE VAR”

Tatar, Adıyaman İsias Otel’in enkazı altında kalarak hayatını kaybeden öğrenciler için “Şampiyon Melekler” isminde spor salonu yapılması yönüne irade olduğunu belirtti.

“Üzüntümüz büyüktür.” diyen Tatar, hayatını kaybedenlerin halkın gönlünde yaşayacağını ifade etti. Türkiye’de 11 ilin depremden etkilendiğine işaret eden Tatar, Türkiye televizyonlarında yayınlanan ortak yayına katıldığını, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve bağış yaptığını söyledi.

“NETİCEDE KADER...”

Kıbrıs Türk toplumuna ateş düştüğünü belirten Tatar, can kayıplarının topluma ağır geldiğinin altını çizdi.

“Neticede kader. Müsabakaya katılmak için gidiyorlar... Asrın felaketi; ama tarih böyle bir şey görmedi.” diyen Tatar, binalarda eksiklikler olduğunu ancak böyle bir depremin dünyada çok az görüldüğünü söyledi.

“YARALAR SARILIR; AMA ÜZÜNTÜ BİTMEZ”

Bir dayanışma ruhu oluştuğunu ve devlet, halk, iktidar,muhalefer ve sivil toplumun birlikte çalışmayı başardığını dile getiren Tatar, “Yaralar sarılır ama üzüntü bitmez” ifadesini kullandı.

“BAZI OKULLARDAKİ SINIFLAR BOŞALTILDI”

Okulların yapısıyla ilgili de sözler kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, Yenierenköy, Yeniboğaziçi ve Değirmenlik’te bulunan bazı okullardaki sınıfların boşaltıldığını kaydetti; tadilatlar gerektiğini belirtti.

“KESİLECEK PARA, ŞEFFAF ŞEKİLDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALI”

Deprem sonrası kamu ve özel sektör çalışanlarının maaşlarında yapılacağı kensintiye de değinen Tatar, yapılacak kesintilerdeki paranın şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğnini altını çizdi.

“GÜNEYDEN GELEN YARDIMLARI, BİZİ RAHATSIZ EDEN UNSURLARI KAPATARAK TÜRKİYE’YE GÖNDERME KARARI ALDIK”

Güney Kıbrıs’tan Türkiye’deki deprem bölgelerine gönderilen yardımla ilgili ise Tatar, kendisinin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, yardımların üzerinde Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ya da kendilerini rahatsız edecek unsurlar bulunması halinde bu unsurları kapatarak, yardımların Türkiye’ye gönderilmesi kararını aldıklarını ifade etti. Tatar, İnsani durumlarda siyasete şekil vermek lazım.”