14 yıllık evlilikten sonra eşcinsel olduğunu anladı!

Avustralya’da yaşayan Anthony ve Jane çifti 14 yıl boyunca mutlu bir şekilde devam eden evliliklerini kızları Grace’in doğumundan seneler sonra bitirmeye karar verdi. Anthony’in cinsel kimliği nedeniyle kafasının karışması üzerine evliliklerini bitiren ikili hayatlarının merkezine kızlarını koydu. Kızları Grace için arkadaş kalmayı başaran ikili, hayatlarının bir anda değiştiğini söyledi.

“ESKİ KARIMI SEVGİLİMLE TANIŞTIRDIM”

Boşandıktan iki yıl sonra spor salonunda tanıştığı Chris ile bir ilişki yaşamaya başladığından söz eden Anthony, “Jane ve ben, duygularımız ne olursa olsun Grace'in her zaman önce geleceğine karar verdik. Chris ile ilişkimi ilk olarak Jane ile paylaştım. Eski karımı sevgilimle tanıştırdım ve onu inanılmaz güzel karşıladı. Anında aileye kabul etti” dedi.

Kızının hayatında kısa sürede pek çok değişiklik olduğunu dile getiren Anthony, “Grace için çok fazla değişiklik oldu. Önce anne ve baba ayrıldı ve şimdi babamın yeni bir erkek arkadaşı var. Çok oldu.Kızım bu duruma çabuk uyum sağladı. Mükemmel bir aile olduk. Bizimle benzer aile yapısına sahip kişilere ilham olmak için hikayemizi anlatıyoruz” diye konuştu.