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150 binlik depozitoyu ödememiş

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler evlenme sürecinde İbrahim Çelikkol'un evini kiralamıştı. Boşanma kararı alan Hadise bu süreçte Dinçerler'in 150 binlik depozitoyu ödemediğini öğrendi. İddiaya göre Çelikkol Hadise'ye tam destek verdi "Evimi istediğin kadar kullan" dedi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 12:41
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150 binlik depozitoyu ödememiş



Hadise 5 ay bile dolmadan boşanma kararı alınca gündemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Evlilik hakkında iddialardan biri de Hadise'yle yaşadığı evden ayrılırken Mehmet Dinçerler'in yanında gümüş tepsi ve robot süpürgeyi götürmesiydi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılığı sonrası bir başka iddia da Mehmet Dinçerler'in evliyken oturdukları evin ödemesiyle ilgili. İddiaya göre İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu eski eşi Hadise'ye yıkıp gitti.

Mehmet Dinçerler'in 150 bin TL olan depozitoyu ödemediği ortaya çıkınca İBrahim Çelikkol Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

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