Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

19 yaşındaki seri katilin kan donduran itirafları ortalığı karıştırdı

19 yaşındaki Sarah M., tam 241 erkekle internet üzerinden iletişim kurdu. Sarah, Iraklı Zayed E.'yi kurban olarak seçti. 38 yaşındaki Zayed'i otomobil kullandığı sırada boynundan bıçaklayarak öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı. Avucundaki 'satanizm' dövmesini gösteren Sarah'ın anlattıkları kan dondurdu.

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:13
202 Okunma
19 yaşındaki seri katilin kan donduran itirafları ortalığı karıştırdı
banner108

Cinayet gecesinden önce 19 yaşındaki Sarah'ın arkadaşına bir sesli mesaj gönderdiği 'İlkini öldürmek için yola çıkıyorum. Çok heyecanlıyım bana şans dile' dediği ortaya çıktı. Seri katillere hayran olduğunu ifade eden Sarah'ın o sözleri Almanya'yı karıştırdı. İşte kan donduran olayın detayları...

SEKS VAADİYLE KANDIRIP ÖLDÜRDÜ! O DÖVMENİN SIRRI...

19 yaşındaki Sarah'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Sarah'ın avcunun içinde sanatizme dayalı bir dövmenin olduğu da ortaya çıktı. Katil, duruşma öncesinde basın mensuplarına o dövmeyi gösterdi.

Cinayetten suçlu bulunan Sarah, 12 yıl hapis cezası aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Allah yolundaysa doğruyu söylesin
Allah yolundaysa doğruyu söylesin
Hesabından yüklü miktarda para çekildi
Hesabından yüklü miktarda para çekildi
Kırmızı Oda dizisi final yapıyor
Kırmızı Oda dizisi final yapıyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim