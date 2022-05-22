195 TL'ye lahmacun mu olur?

Ünlü model Kate Moss tatil için Bodrum'a geldi. İddialara göre ünlü model artan fiyatları görünce bir hayli şaşırdı. Son olarak lahmacunun 195 TL olduğunu fark eden Kate Moss, ekibinden gittiği lokantaları araştırmasını istedi.

Her yıl olduğu gibi Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa giren 47 yaşındaki Kate Moss güneşlenirken görüntülenmişti. Görüntülendiğini fark eden ünlü manken fotoğraflarının çekilmemesi için arkadaşlarından yardım istemişti.

Kate Moss, Bodrum'da yıllar önce pidecide 7 bin TL ödeyince olay olmuştu, ünlü model bu sefer tedbiri elden bırakmadı. Takvim'in iddiasına göre; ünlü model 100 milyon dolarlık servetine rağmen fiyatları incelemeye aldı.

Kate Moss 195 TL’lik lahmacunu görünce şoka uğradı! Yardımcısına akşam gideceği mekanların menü fiyatlarını çıkartan Moss, bu kez kazıklanmak istemiyormuş...