2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı: Hayırsız evlat!

Dünyaca ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl sonra annesini ziyarete gitti. Nusret Gökçe'nin sosyal medyada paylaştığı buluşma videosunda, annesi ile duygusal anlar yaşadığı görüldü. Anne Fatma Gökçe'nin oğlunu görünce ilk yorumu, "Çok zayıflamışsın annem" şeklindeydi.

Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle dikkatleri üzerine çeken ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl sonra ilk kez annesini ziyarete gidişini takipçileriyle paylaştı.

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe ile annesi Fatma Gökçe birbirlerine sarılarak hasret giderdi

Anne Gökçe'nin oğluna yönelik ilk sözleri "Çok zayıflamışsın annem. Ayağına taş değmesin oğul" şeklindeydi.

Nusret Gökçe'nin, "Cennet. Annemi iki yıl sonra gördüm" notuyla paylaştığı kavuşma videosu milyonlarca görüntülenme aldı.

Ünlü şef, annesiyle vedalaşırken elini öpmeyi ihmal etmedi. Annesi, Nusret Gökçe'yi kapıya kadar uğurladı.

Gökçe'nin bazı takipçileri, ünlü şefi, iki yıl boyunca neden annesini ziyaret etmediği konusunda eleştirdi.