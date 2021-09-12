Türkiye'nin bu yılki tescilli güzeli Dilara Korkmaz, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşarak, Miss Turkey 2021 yarışmasına katılma nedenini anlattı.

23 yaşındaki Türkiye güzeli, “Çocukluk hayalimdi gibi bir klişem yok. Hayatta her zaman kendime hedefler koymayı seviyorum. Bunlar için çalışmak, çabalamak benim için kıymetli. Yüksek lisansa girdim, İngilizce eğitimimi tamamladım, kendi giyim markamı kurdum, sonra 'Deneyim kazanmak adına bir şeyler daha yapmalıyım' dedim ve ‘Miss Turkey’ye başvurdum" dedi.

"BU TAÇ BANA VERİLMİŞ BİR GÖREV"

"Bu taç bana verilmiş bir görev" diyen Korkmaz, "Önce kendiminkini, sonra çevremdeki ve daha sonra da tanımadığım insanların hayatlarını değiştirmek için verilmiş bir ödül. Ayrıca Dünya Güzellik Yarışması’nda ülkemi en iyi şekilde temsil edecek olmak kalbimi sıcacık hissettiriyor. Bu bile benim başvuru formunu doldurmam için yeterli oldu" diye konuştu.

"KENDİMDE AÇIK BULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Atılım Üniversitesi’nde maliye bölümünü ikincilikle bitirdiğini, Ankara Üniversitesi’nde finans yüksek lisansı yaptığını ve bölüm birincisi olduğunu söyleyen Korkmaz, "Kendimi geliştirmekle derdim var. Sürekli kendimde bir açık bulmaya çalışıyorum. Dik duramıyorsam pilatese yazılıyorum, cildim kötüleşirse daha çok su içmem gerektiğini hissediyorum. 'Güzel çizimler yaptım, marka kurayım mı?' diyorum. Sürekli kendimle bir uğraş içindeyim" şeklinde konuştu.

2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz, "Yüzüme makyaj yapmaya kıyamıyorum. Cildime hava da alamayacağı şekilde, neden kat kat bir şeyler süreyim? Kendimi makyajsız daha çok beğeniyorum. Doğal halimi seviyorum" dedi.

"AİLEM BENİ PRENSES GİBİ GÖRÜR"

"Çocukluğumdan beri ailem beni prenses gibi görür. Annem beni ilk kucağına aldığında 'Bir prenses doğurdum' demiş. Bu yüzden 'Evet, beğeniliyordum' diyebilirim" şeklinde konuşan Korkmaz, kendi güzellik tanımını şöyle yaptı:

"Güzellik tamamen kalple ilgili. Kalbiniz güzelse suratınıza yansıyor. Aynı zamanda bir insanı en güzel kılan şeylerden biri de zekası."

"DÜNYA GÜZELİ SEÇİLEBİLECEĞİME İNANIYORUM"

Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Korkmaz, "Ben kalbimin güzelliğine güveniyorum, bunun bakışlarıma yansıdığını düşünüyorum. Kesinlikle dünyaya birçok şey katacağıma ve seçilebileceğime inanıyorum" dedi.

"HEYECANDAN GÜÇ ALDIM"

"Hayatımda bir anı ‘tbt’ yapacak olsam yarışma gecesini seçerdim" diyen Korkmaz, "Arkadaşlarım podyuma çıkmadan önce 'Heyecanından güç al' dediler. O pozitif heyecandan çok güç aldım. Tekrar tekrar yaşamak isterdim" diye konuştu.

Korkmaz, birincilik tacını takma anını şöyle anlattı:

"Tacı ilk taktığımda önce bir sindirme süresi yaşadım. Anlayamadım, içeri götürüldüm, kıyafetlerim değiştirildi falan… Hepsi ezberden yaptığım hareketlerdi. Sonra annemin ve ablamın gözlerinin içine baktım. O kadar gurur duyuyorlardı k! 'Bir şeyleri başarmışım' dedim."