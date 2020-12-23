2021’de burçları neler bekliyor?

Oldukça fırtınalı bir yılın ardından hayatın çeşitli alanlarında kökten yenilenmelere şahit olacağımız 2021-2023 dönemine adım atıyoruz. Oğlak-Yengeç, Koç-Terazi gibi öncü burçlar artık daha rahat bir nefes alabilirler. Zira bayrağı sabitlere (Kova-Aslan, Boğa-Akrep) devrediyorlar. 2020’de yıkılan geleneksel düzenin yeniden yapılanması için yeni buluşlar düzenlemeler ve bilişsel gelişmelere ihtiyaç duyacağız. Bu kök yapının değişimi burç farkı gözetmeksizin herkesi etkileyecek. Sonuçta hangi burcun mensubu olsak da doğum haritamızda 12 burcun da etkisi altındayız. Ama üç yıllık süreçte, bu sarsıcı değişimin merkezlenmesi Kova burcunda olacağı için tabii ki sabit burçlar bu süreci ön plana çıkarak deneyimleyecekler. Sabit dört burcun değişime direnci daha güçlü olduğundan ve Kova’da 800 yılın, düzen yıkan Satürn ile şans, fırsat ve genişlemenin habercisi Jüpiter buluşması yaşanırken, unutmayalım ki bunların üzerinde söz sahibi olan uyanış, değişim ve beklenmeyen olayların kahramanı Boğa’daki Uranüs ile gergin bir etkileşim içine girecekler. Bu durum gelecek yıl boyunca değişken enerjili İkizler-Yay aksı üzerinde olan Güneş ve Ay tutulmalarıyla da tetiklenecek. 2022 yılının başına kadar devam edecek tutulmaların hava ve ateş hattında gerçekleşmesi cesaretli, ani, zihinsel gelişmelere ivme katacak. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

Yükselen Koç ve Koç Burcu: 2021 yılında şans, fırsat, yenilik ve farklı dünya düzenini gelecek hayat hedefleriniz ve sosyal ilişkileriniz alanında deneyimleyeceksiniz. Bu hızlı süreç sizin ateşinizi güçlü bir şekilde fitillemeye destek verecek. Arkadaş gruplarınızla olan etkileşim maddi manevi öz yeteneklerinizin aniden yön değiştirmesine neden olabilir. Bu yıl maddi kazancınızda sürpriz iniş ve çıkışlar yaşayabilirsiniz. Sizin gibi cesareti yüksek, adrenalini seven biri için bu yıl heyecan dolu geçer. Yine de temkini elden bırakmamalı, eski düzenden bir anda kopmamalısınız. Tutulmalar, kısa uzun yolculuklar, ticari faaliyetler, eğitim ve yurt dışı temaları, kardeş ve yakın akrabalarınızla ilgili gündemler üzerinde etkisini gösterecektir. Bu yıl farklı bir işe geçebilir ya da yeni projelerle ilgilenmekten mutlu olabilirsiniz. Aşk hayatınızda sıradan olmayan, orijinal fikirlere sahip, bir kişiyle önce arkadaş sonra bir yakınlaşmayı özellikle Şubat ayında yaşayabilirsiniz. Dernek, vakıf, siyaset gibi topluluklara yönelik kurumlarda aktif çalışabilirsiniz. Ekimin ortasına kadar ikili ilişkilerde uyumsuzluk ve iletişim problemine karşı duyarlı olun.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Yeni yılda kendi imajınızdan yola çıkarak özellikle ikili ilişkilerinizde her şeyi sil baştan yeniden düzenleyeceksiniz. Kariyer hayatınızda teknolojik konular, dijital platformlarda yürüteceğiniz projeler gündeme gelebilir. Kurumsal hayatta çalışanlar terfi alır ya da başka bir sektöre geçiş yapar. Bu köklü değişimlerin sonucunda Ay ve Güneş tutulmalarının da etkisiyle maddi kazancınızda 2021’in ilk altı ayı sonunda artış yaşayabilirsiniz. Ya da aynı anda iki farklı iş ile ilgilenebilirsiniz. Şubat ayından sonra partner ilişkilerinde beklenmedik kopuşlar ya da sürpriz beraberlikler gündeme gelecektir. Ebeveynlerin sağlık koşullarıyla ilgilenmek, daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Evlilik, iş kurma ya kapatma gibi temel konular gündeme gelebilir. Mesleki alanda network üzerinden yürüteceğiniz işler de azimle çalışarak başarılı bir sonuca ulaşırsınız. Yabancılarla iş ortaklıkları gündeme gelebilir. Kredi almak ya da borç ödeme konusunda yeni kararlar alırsınız.

İkizler ve Yükselen İkizler: Tüm yıl boyunca Ay ve Güneş tutulmalarına ev sahipliği yapmaya devam edeceksiniz. Demek artık hayatınızdaki temel dinamikleri değiştirmeye kendinizi çok hazır hissedebilirsiniz. Partner ilişkisinde aynı anda iki kişi arasında karar vermek sizi zorlayacaktır. 30 Kasım-14 Aralık 2020 yılında yaşadıklarınızı, 26 Mayıs-10 Haziran sürecinde bir sonuca ulaştırırsınız. Hayata bakış açınızı değiştirecek bu yıl, size yeni eğitimler, akademik ünvanlar, yabancılarla bağlantıda dinamik süreçler taşıyacaktır. Hukuki konular bu yıl bir karar bağlanır. Kısa uzun yolculuklarda ya da sanal ortamda yeni kişilerle tanışıp, farklı organizasyonlara üye olup, yeteneklerinizi geliştireceğiniz bir döneme adım atabilirsiniz. Bu yılın zihninizde yakacağı ampullerin aydınlattığı alanı deneyimlemek sizi heyecanlandırır. Kariyerinizde önümüzdeki üç yılda kararlı, azimli bir ilerleme sürecine girersiniz.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: 3 yıldır özellikle ikili ilişkilerde ve aile içi ilişkilerde yaşadığınız zorluklar artık geride kalıyor. Yeni yılla birlikte profesyonel hayatınızdaki birikimleri ortaya koyacak, ortaklık teklifleri alabilir ya da kendi işinizi kurabilirsiniz. Müşteri portföyünüzde olan artış sizi mutlu eder. Edindiğiniz mesleğin meyvelerini toplayacağınız bu yılın zorluklarının altından kalkabilirsiniz. Unutmayın ki yeni başlangıçlar asla kolay olmaz. Diğer yandan eşinizin kazancıyla ilgili bir mali krizin ortaya çıkması (vergi, kredi borcu…) ya da miras paylaşımları gündeme gelebilir. Öz değerinizin ve yeteneklerinizin daha geniş kesimler tarafından fark edileceği bu yılı aktif yaşamanızı öneririz. Artık geleneksel konuların teker teker rafa kalktığı zihninizin yeni dünya düzenine adapte olacağı bir süreçle iç içesiniz. Gündelik hayatta gerçekleşen Güneş ve Ay tutulmaları, çalışma arkadaşlarınızla farklı bir iletişim kurmaya sizi itebilir. Sağlığınıza özen göstererek yeni bir beslenme tarzı benimsemek isteyebilirsiniz. Bu yılın sonunda elinizde olmayan koşullar nedeniyle taşınmak gündeme gelebilir. Ama gelecek hedeflerinizde hiç ummadığınız sürpriz gelişmeler yılınızı canlandıracaktır.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Bu yıl orijinal, sıradışı kişiliğe sahip birine aşık olabilir, onun aykırı ve farklı zihin yapısıyla hayata farklı bir perspektiften bakmayı öğrenebilirsiniz. Sizinle ortaklık kurmak isteyenler bu yıl kapınızı çalabilir. Yöneticilerle ilgili değişimler dolaylı olarak kariyerinize yansır. Gizli düşmanların yaratacağı olumsuz durumlara karşı kendinizi korumayı bilmelisiniz. 2006 yılında hayata dair öğrendiğiniz ne varsa bu yıl onun hasatını toplarsınız. Evlilik, ortaklık konuları kafanızı kurcalayacaktır. Şubat sonundan sonra yepyeni bir yaşam yolculuğuna hem iş hem özel hayat açısından adım atarsınız. Tutulmaların da aşk, romantizm, hobi, çocuk, eğlence hayatı alanınızda yaratacağı etki sizi standarttan farklı bir sosyal dünyanın içine itebilir. Sabit enerjiden uzak kalıp, hayatın hızlı, devinimli akışına teslim olmanızı öneririz. 30 Ocak-22 Şubat arasında eski bir ilişki tekrar gündeme gelecektir. Ayrılıklarla başlangıçları bir arada yaşayacağınız bu yılda özgürlüğünüzün tadını çıkartmalı, karşınızdakilerin sizi yönetmesine izin vermemelisiniz. Zira sizin gibi lider ruhu güçlü biri için bu durumu tolere etmek pek kolay olmaz.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Çalışma sisteminizin yeni bir anlayışla kökten yenileyeceğiniz bir yıla adım atıyorsunuz. Takım arkadaşlarınızla sanal dünya üzerinden kurduğunuz ilişkiler işinizde başarılı ilerlemenize yardım edecektir. Sağlık sektörüyle ilgili bir işe el atabilir, hijyen, temizlik konularında yeni bir buluşun temellerini atarsınız. Ya da iş değiştirerek bu sektörde çalışmaya başlarsınız. Evcil hayvan edinmek ya da var olanla daha derin bağlar kurmak mümkün olur. Dolaşım, sinir sistemi, ayak bileklerinize bu sene daha çok özen göstermelisiniz. Yurt dışı bağlantıları, akademik konular, yabancılarla iletişim ve devletle ilgili işlerinizde özellikle ilk 8 ay, beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşayabilir, uzaklara taşınmak isteyebilirsiniz. Taşınmasanız da yurt dışı alanında yatırım yapmak fikri gündeme gelecektir. Askerlik, üniversite mezuniyeti gibi temel konularda kuralların değişimine tabi olmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni yaşam düzeninin sonuçları karşısında Ağustos ayına kadar net karar almamalı, süreçlerin gelişimini kontrollü bir şekilde gözlemlemelisiniz.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu yıl ki Ay ve Güneş tutulmalarının etkisiyle, özellikle eğitim, tanıtım, yurt dışı, markalaşma, kardeş ve yakın akraba ilişkileri ve tanıtım konuları ön plana çıkar. Çok sık seyahat etmek durumunda kalıp, yeni yaşam felsefelerine ilgi duyarsınız. Aşk hayatınızda fırtınalar estirecek 2021’de, orijinal kişiliği ile dikkat çeken, herkese benzemeyen birine gönlünüzü kaptırabilirsiniz. Sizin kadar zihinsel bir insan için bu durum şaşırtıcı olacaktır. Çocuk sahibi olmak isteyenler tıbbi yöntemlere başvurarak çoğul gebeliği deneyebilirler. Ayrıca çocuklarınızın gelecek hayatını düzenlemek isteyeceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Astroloji, tarot, feng shui gibi konularda eğitim almaya yönelebilirsiniz. Dijital ortamlarda gerçekleşen arkadaşlıklar ve kurulan bağlar sayesinde kültür birikiminizi diğerleriyle kolayca paylaşırsınız. Fakat Şubat sonrası 9 aylık süreçte kontrolsüz maddi harcamalara karşı dikkatli olarak, ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Aksi takdirde kazanç için sarf ettiğiniz çabalar boşa gitme riskiyle karşı karşıya kalır.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Değişimi sevmeyen, kontrolü kaybettiğinde huzursuz olan kişiliğinize söyleyin artık böyle davranmaktan vazgeçsin. Zira önümüzdeki 3 yıl rüzgarın etkisine kapılıp, yelkenlinizi farklı rotalara yönelteceksiniz. Şubat sonrası ikili ilişkilerde ummadığınız değişimler yaşar, rutin giden ilişkilerin farklı bir sürece girdiğini deneyimlersiniz. Evden taşınmak, ebeveynlerin sağlık konularıyla ilgilenmek, kalıcı yatırımlara adım atmak için önemli kararlar alırsınız. Aile içindeki paylaşımlar öne çıkar. Evinizden çalışacağınız bir iş sorumluluğu üstlenebilirsiniz. Bol camlı, panoramik manzarası etkili yeni bir yere taşınmak gündeme gelebilir. Maddi kazancınızla ilgili 2020 yılının son ayında yaşadığınız değişimlerin yansımaları Haziran ayında önünüze çıkar. Şubatta ev içi iletişimde bir kopukluk gündeme gelir, neşenizi kaçıran iletişim tarzından kaçınmanızı ve özellikle taşınma gibi konuları bu ayda yapmamanızı öneririz. Haziran ayının ilk yarısında maddi getirilerinizde aksaklıklar gündeme gelebilir. Ortaklılar, kredilerle, vergi ödemeleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Ekimde gizli aşklara karşı dikkatli olun.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bu yıl hayatınızı değiştirmeye hazır olun. Yeniliklere heyecanla atlayacağınız üç yıllık dönemde kendinizi hem kişisel hem zihinsel hem de ruhsal alanda adeta baştan yaratacaksınız. Zira tüm yıl boyunca ikili ilişkileri mercek altına alan Ay eve Güneş tutulmalarının etkisi altındasınız. Belki uzun süredir devam eden bir beraberliğe son verip, eski düzeni geride bırakıp, yılın ikinci yarısında yeni bir kişiyle hayatı paylaşmaya karar verirsiniz. Yurtdışı ve yabancılarla olan temasınız bu dönemde artar. Tanıtım, tasarım, markalaşma konuları sizin için daha farklı ve dinamik bir anlam taşır. Kendi isminizle ya da markanızla toplum içinde daha bilinir ve tanınır hale gelebilirsiniz. Bu nedenle yılın ilk ayını akademik destekle bilgi dağarcığınızı geliştirmeye ayırın. Bu bilgiler üç yıl boyunca sizi arzuladığınız yaşam hedefine daha hızlı ulaştırır. Kardeş, yakın akraba ve komşularla ilişkilerinizde kısıtlamaların ve kuralların etkisi altındasınız. Diğer yandan araba alım ve satımı ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz Bu değişimi Şubat ayında yapmamanızı öneririz. Gündelik hayat düzeninizde sürpriz, beklenmedik değişimlere hazırlıklı olmanız belki de sizin için hayatı daha eğlenceli kılar.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: 3 yıldır sizi disipline sokan, kurallara uymak zorunda bırakan, ikili ilişkilerde kötü polis kimliğine büründüren yönetici gezegeniniz Satürn ile vedalaştığınız için görkemli bir kutlamayı fazlasıyla hak ettiniz. Yeni yılda parlak fikirler, internet aplikasyonları, iki farklı ucu birleştiren organizasyonlar, telekomünikasyon ile ilgili çalışma alanları size maddi manevi, şans, bolluk, bereket ve çeşitli fırsatlar sunacaktır. Rutin işinizin yanı sıra yeni dünya düzeninin sunduğu iş kollarına ilgi duyar bu alanlardaki yeteneğinizi ortaya rahatlıkla koyarsınız. 2009 yılında öz değerinizi yükselten temalar bu yıl yeniden kapınızı çalar ya da bu konularla ilgili temelden dönüşüm yaşarsınız. Astroloji gibi bilimden yararlanan öğretilere ilgi duymak farklı bir çevre edinmenizi destekler. Aşk hayatınızda sürpriz değişimlerden artık kaçamazsınız. Yeter ki fark edip, yaşamın farklı bir yönde ilerlediğini kabul edin. Çocuk, sanat, spor gibi değişik alanlarda kendinizi geliştirmek özgüveninizi artıracaktır. Maddi konfor artık sizinle içiniz rahat olsun.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Bu yıl burcunuzda dünyada çığır açacak gelişmelerle karşı karşıyasınız. Geleneksel hayatı benimsemiş kişiler sizin uzaylı olduğunuzu düşünebilir. Farklı giyim tarzınız, farklı düşünce yapınız, farklı yaşam hedeflerinizin ortaya çıktığı, görünür olduğu bir yıla “Merhaba” diyeceksiniz. Toplumun stil ikonu olmaya adaysınız. Bu özelliğiniz sayesinde, yaşamın çeşitli alanlarında sosyal sorumluluk bilincinin gelişimine ön ayak olan projelerin temel felsefesini oluşturabilirsiniz. Olaylar karşısında özellikle Şubat ayında isyankar davranmamalı hümanist yaklaşımla sorunları herkes yararına çözmelisiniz. İkili ilişkilerde kendinizi nedense yalnız hissederken, topluma mal olmuş girişimlerin rahatlıkla sözcülüğünü üstlenirsiniz. Yoğun hayat temposu, dolaşım sisteminde ve damar yapınızda bir hassasiyet yaratabilir. Bu yıl plansız yer değişimleri, taşınmalar kapınızı çalabilir. Tabii ki tutulmaları aşk alanınızda deneyimlediğiniz için özellikle ilk 6 ay flörtöz bir ruh haliyle sanal ortamlarda birden çok kişiyle iletişimde kalabilirsiniz. 2021 de çocuğunuzun başarıları yüzünüzü güldürür.

2021’de değişen dünya düzeninde sosyal hayattan kaçıp, kendi kendinizle baş başa kalarak daha fazla vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu yalnızlık size sezgisel yönden güç verirken, psişik kabiliyetlerinizi keşfetmenize yardımcı olur. Tüm bu derin farkındalığı kendiniz ve sevdikleriniz faydasına sunmalı, asla depresif bir ruh haline bürünmemelisiniz. Renkler, rüyalar, farklı inanç sistemleri, yoga, meditasyon tarzı öğretiler yaşamınızda daha aktif rol oynayacaktır. Teşhisi zor sağlık konuları karşısında güçlü olmak adına ruhsal dengenizi korumaya yardım eden kadim öğretilerden faydalanmak size iyi gelir. Rutin hayatınız içinde bırakmanız gerekenlerle vedalaşmak, bağımlılıkları azaltmak bu yıl sizin için kaçınılmaz olacaktır. Yeteneklerinizi ortaya çıkartmak, tanıtım konularında hızlı değişen iş gündemlerini yönetmek, kardeş ve yakın akraba ilişkilerinizde sürpriz gelişmelere açık olmak, bu yıl hayat akışınızın parçası olabilir. Güneş ve Ay tutulmalarının yıl boyu sürecek etkisiyle, iki farklı haneyi yaşama alanı olarak kullanmak, yatırım yapmak, yabancılarla iş birlikleri kurmak, yeni yaşam hedeflerini yurt dışına taşımak sizin için cezbedici bir tablo oluşturabilir.