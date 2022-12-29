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2022 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri bakın kim oldu

Acun Ilıcalı, İbrahim Tatlıses, Müge Anlı ve dahası... Listede yok yok! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok konuşulan ünlü isimlerini açıkladı. Acun Ilıcalı zirveyi kimselere bırakmazken 2. sırayı da eski jürisi Hadise aldı.

29 Aralık 2022 Perşembe 14:24
15 Okunma
2022 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri bakın kim oldu



Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 2022 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimlerini sıraladı. 2022 yılına en çok damga vuran isimler arasında ilk akla gelenler Hadise, Gülşen, Aleyna Tilki ve İbrahim Tatlıses...

Bakalım listede kimler var... İşte 2022'nin çok konuşulan isimleri...

MÜGE ANLI BU SENE LİSTENİN GERİSİNDE KALDI

10 olayın yer aldığı listenin başında 121004 habere konu olan Acun Ilıcalı bulunuyor. Özel hayatının yanı sıra Exxen ve TV8'deki yapımlarıyla sıkça gündeme gelen Ilıcalı'nın okunma sayısı ise 594.473.859.

Bu yıl içerisinde iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen ve 4 ay sonra da olaylı şekilde boşanan Hadise, 76406 haberle 2. sırada yer alıyor. Hadise'nin yer aldığı haberlerin okunma sayısı da 270.653.085.

Listenin 3. sırasında ise 57997 haberle imam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı geçtiğimiz aylarda hapis yatan Gülşen geldi. Gülşen'le ilgili haberler 348.721.476 okunma sayısına ulaştı.

İbo Show ve geçirdiği kazayla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses de 48834 habere konu olarak listenin 4. sırasında yer aldı. İmparator lakaplı Tatlıses'in yer aldığı haberler ise 34.702.988 okundu.

Listenin 5. sırasında ise 42053 habere konu olan Cem Yılmaz bulunuyor. Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran ve Erşan Kuneri dizisiyle adından söz ettiren Yılmaz'ın haberleri ise 142.507.878 okunma sayısına ulaştı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Müge Anlı da 41819 habere konu olarak listenin 6. sırasında bulunuyor. Onu ise 35980 haberle konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Demet Akalın takip etti. 

Demet Akalın, Demet Özdemir ve Ece Erken ise listenin devamında yer alıyor.

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