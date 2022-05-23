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22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'ın 22 Mayıs Pazar yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler 3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Geçen hafta Seda'nın elendiği Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:02
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22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığını ünlüler takımı kazanmayı başardı. Oyunu kazanan ünlüler, köfte, patates, salata ve tatlıdan oluşan yemek ödülünün de sahibi oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı Berkan ve Ayşe olmuştu. Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.

Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Hikmet 3. eleme adayı oldu.

Survivor'da bir eleme adayı daha belli olacak ve sms oylamasına göre elenen yarışmacı açıklanacak.

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