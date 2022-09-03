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30 yıl sonra yeniden... Sahnede fenalaştı

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelik Ercan'ın Fethiye'deki konserinde korkutan anlar yaşandı. İzel sahnede bir anda fenalaştı. O anlar seyirci kamerasına yansıdı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 17:43
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30 yıl sonra yeniden... Sahnede fenalaştı


Özledim”, “İşte Yeniden” ve “Dönmelisin” gibi şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran, albüm satışları rekor kıran efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.

İzel - Çelik - Ercan, ikinci konserlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde verdi. Ancak konser sırasında korkutan anlar yaşandı.

YARDIMINA ARKADAŞLARI YETİŞTİ

İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel’in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar Fethiye Ölüdeniz 1200 Rakım Sahnesi'nde İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.

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