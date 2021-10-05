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4 ay önce evlendiler!

Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve hastalığı çok ağır atlatmıştı. Ölümden dönen Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz nişanlısı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Sadece 4 aydır evli olan çift hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

05 Ekim 2021 Salı 12:23
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4 ay önce evlendiler!
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Sadakatsiz'de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. 46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Sergen, şimdi de kötü bir haberle sarsıldı.

4 AY ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Sağlığına tekrar kavuşan Sergen, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.

EŞİNDEN ŞÜPHELENDİ

Medyatava'nın iddiasına göre; 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. Bu belgelere göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

BOŞANMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği ileri sürüldü. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği söyleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Burak SergenAldatma
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