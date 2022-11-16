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40 gün önce evlenmişti! Merve Boluğur babasının evine döndü

40 gün önce DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur'un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle sorunlar yaşadığı için evi terk eden ve alyansını çıkartan Boluğur, ailesiyle yaşamaya başladı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 10:26
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40 gün önce evlenmişti! Merve Boluğur babasının evine döndü



2017 yılında Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürüldü.

BABASININ EVİNE DÖNDÜ

Sayfa programında yer alan habere göre, Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Aile fotoğrafını yayınlarken Aydın'ı keserek paylaşan Boluğur'un babasının evine döndüğü iddia edildi. Boluğur, 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"

Önceki gün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap vererek şunları yazmıştı: "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım."

Evliliğindeki krizin ardından alyansını çıkartan Boluğur'un paylaşımlarında sık sık parmaklarını göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

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