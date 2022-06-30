Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı

42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

İzmirli iş insanı Lucien Arkas evliliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında yer alan 77 yaşındaki Lucien Arkas, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile evlenince merak konusu oldu. Bu Arkas'ın dördüncü evliliği...

30 Haziran 2022 Perşembe 13:16
906 Okunma
42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi
banner48

Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı şirketlerin genel müdürü olan Lucien Arkas döndünce kez evlendi. İzmir'in ünlü iş insanlarından Lucien Arkas'ın kendisinden 42 yaş küçük bir kadınla evlenmesi olay oldu.

77 yaşındaki Lucien Arkas, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile evlendi. Lucien Arkas, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Arkas Bağları'nda düğün yaptı.

NİKAHI TUNÇ SOYER KIYDI

Çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıyarken, Lucien Arkas'ın şahitliğini, İzmir'in Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak yaptı.

Lucien Arkas ile Merve Sakallı, Arkas Holding'in de ofislerinin bulunduğu Mistral Kule'de tanışmış ve birkaç ay önce birlikte olmaya başlamışlardı. Arkas ve Sakallı çifti kısa sürede ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı.

Kaynak: My Net

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan jelibon paylaşımı!
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan jelibon paylaşımı!
Cüneyt Arkın'a veda!
Cüneyt Arkın'a veda!
Selin Yeninci sütyensiz kombiniyle dudak uçuklattı
Selin Yeninci sütyensiz kombiniyle dudak uçuklattı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim