42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı şirketlerin genel müdürü olan Lucien Arkas döndünce kez evlendi. İzmir'in ünlü iş insanlarından Lucien Arkas'ın kendisinden 42 yaş küçük bir kadınla evlenmesi olay oldu.

77 yaşındaki Lucien Arkas, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile evlendi. Lucien Arkas, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Arkas Bağları'nda düğün yaptı.

NİKAHI TUNÇ SOYER KIYDI

Çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıyarken, Lucien Arkas'ın şahitliğini, İzmir'in Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak yaptı.

Lucien Arkas ile Merve Sakallı, Arkas Holding'in de ofislerinin bulunduğu Mistral Kule'de tanışmış ve birkaç ay önce birlikte olmaya başlamışlardı. Arkas ve Sakallı çifti kısa sürede ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı.

Kaynak: My Net