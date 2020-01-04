47 yaşındaki ünlü oyuncu anne oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, 2015 yılında evlendiği, kendisinden 7 yaş küçük olan müzisyen Benji Madden'den bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini duyurdu. 47 yaşındaki Cameron Diaz, yılın ilk haftasındaki bu müjdesiyle magazin gündemini de heyecanlandırmayı başardı.

Uzun süredir kameraların uzağında olan Diaz, günlük hayatında da çok sık görüntülenmiyordu. Diaz ve Madden, geçtiğimiz cuma günü dünyaya gelen kızlarına Raddix adını verdiklerini belirtti. Cameron Diaz, mutlu haberi Instagam sayfasında paylaştığı bir metinde duyurdu.

Diaz, Raddix'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama da yapmayacaklarını belirtti. Cameron Diaz, kendisinin ve kocası Benji Madden'ın aile hayatlarının gizliliğine önem verdiğini ve bunu korumaya kararlı olduklarını da duyurdu.

Cameron Diaz, 2014 yılında bir dergiye verdiği röportajda anne olmak için çok da heves taşımadığını belirtmişti. Ama görünüşe göre evlendikten sonra fikri değişti. Diaz ve Madden'ın evliliğinden altı ay sonra çifte yakın bir kaynak her ikisinin de bebek sahibi olmak için çok istekli olduklarını anlatmıştı.

Cameron Diaz'ın kocası Benji Madden, Good Charlotte adlı müzik grubunun üyelerinden. Madden'in ikizi Joel Madden da bir Hollywood ünlüsü olan Nicole Richie ile evli. Çiftin iki kız çocuğu var.