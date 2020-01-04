Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

47 yaşındaki ünlü oyuncu anne oldu

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:48
47 yaşındaki ünlü oyuncu anne oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, 2015 yılında evlendiği, kendisinden 7 yaş küçük olan müzisyen Benji Madden'den bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini duyurdu. 47 yaşındaki Cameron Diaz, yılın ilk haftasındaki bu müjdesiyle magazin gündemini de heyecanlandırmayı başardı.

Uzun süredir kameraların uzağında olan Diaz, günlük hayatında da çok sık görüntülenmiyordu. Diaz ve Madden, geçtiğimiz cuma günü dünyaya gelen kızlarına Raddix adını verdiklerini belirtti. Cameron Diaz, mutlu haberi Instagam sayfasında paylaştığı bir metinde duyurdu.

Diaz, Raddix'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama da yapmayacaklarını belirtti. Cameron Diaz, kendisinin ve kocası Benji Madden'ın aile hayatlarının gizliliğine önem verdiğini ve bunu korumaya kararlı olduklarını da duyurdu.

Cameron Diaz, 2014 yılında bir dergiye verdiği röportajda anne olmak için çok da heves taşımadığını belirtmişti. Ama görünüşe göre evlendikten sonra fikri değişti. Diaz ve Madden'ın evliliğinden altı ay sonra çifte yakın bir kaynak her ikisinin de bebek sahibi olmak için çok istekli olduklarını anlatmıştı.

Cameron Diaz'ın kocası Benji Madden, Good Charlotte adlı müzik grubunun üyelerinden. Madden'in ikizi Joel Madden da bir Hollywood ünlüsü olan Nicole Richie ile evli. Çiftin iki kız çocuğu var.

Anahtar Kelimeler:
Cameron DiazAnneBenji MaddenMagazinHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Fox News sunucusu Friel: Trump'ın tacizine uğradım
Eski Fox News sunucusu Friel: Trump'ın tacizine uğradım
Ünlü şarkıcı:'Sperm donörü arıyorum'
Ünlü şarkıcı:'Sperm donörü arıyorum'
MasterChef Alican'dan Cemre itirafı
MasterChef Alican'dan Cemre itirafı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim