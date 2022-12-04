Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi bu gece düzenleniyor.

04 Aralık 2022 Pazar 21:38
0 Okunma
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu



EN İYİLER SAHİPLERİNİ BULMAYA BAŞLADI...
İŞTE 48. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:

48.PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR - NİLSU BERFİN AKTAŞ

48.PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ - YILDIZI PARLAYANLAR - ÖZGÜ KAYA

48.PANTENE Altın Kelebek ÖDÜLLERİ - YILDIZI PARLAYANLAR - SU BURCU YAZGI COŞKUN

48.Pantene Altın Kelebek Ödülleri - YILDIZI PARLAYANLAR - TARO EMİR TEKİN

EN İYİ KADIN OYUNCU - PINAR DENİZ (YARGI / KANAL D) Pınar Deniz, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Faruk Bayhan'ın elinden aldı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU - KAAN URGANCIOĞLU (YARGI / KANAL D)

EN İYİ DİZİ - YARGI (KANAL D)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU - EZGİ MOLA (ERŞAN KUNERİ - NETFLIX)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU - FEYYAZ YİĞİT (GİBİ - EXXEN)

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV) En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülü Müge Anlı ile Tatlı Sert'in oldu.

EN İYİ KADIN SUNUCU - MÜGE ANLI (ATV) En İyi Kadın Sunucu ödülü de Müge Anlı'ya gitti.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ - EMEL SAYIN

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - EDİS / En İyi Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi Edis'e ödülünü Ersay Üner takdim etti.

EN İYİ KADIN ŞARKICI - ZEYNEP BASTIK

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI - EBRU YAŞAR

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI -BİLAL SONSES

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU - AZRA AKSU (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI - ATV)

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ - DÜNYAYLA BENİM ARAMDA (DİSNEY PLUS)

EN İYİ YÖNETMEN - ALİ BİLGİN (YARGI - KANAL D)

EN İYİ SENARİST - SEMA ERGENEKON (YARGI - KANAL D)

EN İYİ INFLUENCER - YOUTUBER - CEYDA KASABALI - FIRAT ALBAYRAM (NOLUYO YA)

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK - HASAN CAN KAYA(KONUŞANLAR - EXXEN)

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ - SU BURCU YAZGI COŞKUN - ONUR SEYİT YARAN ( KARDEŞLERİM - ATV)

EN İYİ YARIŞMA - MASTERCHEF (TV8) / En İyi Yarışma programı ödülünün sahibi Masterchef oldu.

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI – MÜGE VE GÜLŞEN’LE 2. SAYFA (TV8) / En İyi Magazin Programı Ödülü'nün sahibi Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa oldu. Ödülü, Kelebek Magazin Konseyi yazarları Savaş Özbey ve Ömür Gedik verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakü dönüşü, büyük süpriz ...
Bakü dönüşü, büyük süpriz ...
Hülya Avşar'ın milyonluk saati!
Hülya Avşar'ın milyonluk saati!
İlyas Salman'a beraat kararı
İlyas Salman'a beraat kararı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim