48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİLER SAHİPLERİNİ BULMAYA BAŞLADI...
İŞTE 48. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:
48.PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR - NİLSU BERFİN AKTAŞ
48.PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ - YILDIZI PARLAYANLAR - ÖZGÜ KAYA
48.PANTENE Altın Kelebek ÖDÜLLERİ - YILDIZI PARLAYANLAR - SU BURCU YAZGI COŞKUN
48.Pantene Altın Kelebek Ödülleri - YILDIZI PARLAYANLAR - TARO EMİR TEKİN
EN İYİ KADIN OYUNCU - PINAR DENİZ (YARGI / KANAL D) Pınar Deniz, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Faruk Bayhan'ın elinden aldı.
EN İYİ ERKEK OYUNCU - KAAN URGANCIOĞLU (YARGI / KANAL D)
EN İYİ DİZİ - YARGI (KANAL D)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU - EZGİ MOLA (ERŞAN KUNERİ - NETFLIX)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU - FEYYAZ YİĞİT (GİBİ - EXXEN)
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV) En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülü Müge Anlı ile Tatlı Sert'in oldu.
EN İYİ KADIN SUNUCU - MÜGE ANLI (ATV) En İyi Kadın Sunucu ödülü de Müge Anlı'ya gitti.
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ - EMEL SAYIN
EN İYİ ERKEK ŞARKICI - EDİS / En İyi Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi Edis'e ödülünü Ersay Üner takdim etti.
EN İYİ KADIN ŞARKICI - ZEYNEP BASTIK
EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI - EBRU YAŞAR
EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI -BİLAL SONSES
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU - AZRA AKSU (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI - ATV)
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ - DÜNYAYLA BENİM ARAMDA (DİSNEY PLUS)
EN İYİ YÖNETMEN - ALİ BİLGİN (YARGI - KANAL D)
EN İYİ SENARİST - SEMA ERGENEKON (YARGI - KANAL D)
EN İYİ INFLUENCER - YOUTUBER - CEYDA KASABALI - FIRAT ALBAYRAM (NOLUYO YA)
EN İYİ DİJİTAL İÇERİK - HASAN CAN KAYA(KONUŞANLAR - EXXEN)
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ - SU BURCU YAZGI COŞKUN - ONUR SEYİT YARAN ( KARDEŞLERİM - ATV)
EN İYİ YARIŞMA - MASTERCHEF (TV8) / En İyi Yarışma programı ödülünün sahibi Masterchef oldu.
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI – MÜGE VE GÜLŞEN’LE 2. SAYFA (TV8) / En İyi Magazin Programı Ödülü'nün sahibi Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa oldu. Ödülü, Kelebek Magazin Konseyi yazarları Savaş Özbey ve Ömür Gedik verdi.