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58 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmacıyla nefes kesti!

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Sahne aldığı mekandan paylaşım yapan Avşar, sahne kostümüyle kendine hayran bıraktı. Derin dekoltesiyle göz kamaştıran Avşar'ın, paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

28 Kasım 2022 Pazartesi 10:32
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58 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmacıyla nefes kesti!



Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, sahne çalışmalarına geri döndü. Dün bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, derin kasık dekoltesiyle, hemcinslerine adeta nispet yaptı.

58 yaşındaki Hülya Avşar, iddialı kostümüyle, kendisini izlemeye gelenleri büyüledi.

İddialı sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen'i akıllara getiren Hülya Avşar, hâlâ iddialı olduğunu ortaya koydu.

Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hülya Avşar'ın, paylaşımını yoruma kapatması dikkat çekti.

58 yaşındaki Avşar'ın paylaşımı kısa sürede 20 bin'e yakın beğeni aldı.

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