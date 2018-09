70. Emmy Ödülleri’nde Game Of Thrones rüzgarı

Sadece dizi değil aynı zamanda oyuncuları da gecede ödüllendirildi. Dizi oyuncularından Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, en iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi. The Marvelous Mrs. Maisel, komedi dalında En İyi Dizi seçilmesinin yanı sıra aynı dalda En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere 5 ödül topladı.

PARALI YAYIN REKABETİ

Netflix, 17 yıl üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO’yu bu sene geride bıraktı. HBO, son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri’nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybetti. İşte Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen, Michael Che ve Colin Jost’un sunduğu törende açıklanan 2018 Emmy Ödülleri’nin kazananları…

EN İYİ DRAMA

Kazanan: “Game of Thrones” (HBO)

Diğer adaylar

“The Americans” (FX Networks)

“The Crown” (Netflix)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Stranger Things” (Netflix)

“This Is Us” (NBC)

“Westworld” (HBO)

EN İYİ MİNİ DİZİ

Kazanan: “The Assassination of Gianni Versace: An American Crime Story”

Diğer adaylar

“The Alienist”

“Genius: Picasso”

“Godless”

“Patrick Melrose”

EN İYİ KOMEDİ

Kazanan: “The Marvelous Mrs. Maisel”

Diğer adaylar

“Atlanta” (FX Networks)

“Barry” (HBO)

“black-ish” (ABC)

“Curb Your Enthusiasm” (HBO)

“GLOW” (Netflix)

“Silicon Valley” (HBO)

“Unbreakable Kimmy Schmidt” (Netflix)

EN İYİ TV FİLMİ

Kazanan: “USS Callister” (Black Mirror)

Diğer adaylar

“Fahrenheit 451”

“Flint”

“Paterno”

“The Tale”

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Kazanan: Claire Foy, “The Crown”

Diğer adaylar

Tatiana Maslany, “Orphan Black”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Sandra Oh, “Killing Eve”

Keri Russell, “The Americans”

Evan Rachel Wood, “Westworld”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Kazanan: Matthew Rhys, “The Americans”

Diğer adaylar

Jason Bateman, “Ozark”

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Ed Harris, “Westworld”

Milo Ventimiglia, “This Is Us”

Jeffrey Wright, “Westworld”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Kazanan: Bill Hader, “Barry”

Diğer adaylar

Anthony Anderson, “black-ish”

Ted Danson, “The Good Place”

Larry David, “Curb Your Enthusiasm”

Donald Glover, “Atlanta”

William H. Macy, “Shameless”

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Kazanan: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Diğer adaylar

Pamela Adlon, “Better Things”

Allison Janney, “Mom”

Issa Rae, “Insecure”

Tracee Ellis Ross, “black-ish”

Lily Tomlin, “Grace and Frankie”

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)

Kazanan: Regina King, “Seven Seconds”

Diğer adaylar

Jessica Biel, “The Sinner”

Laura Dern, “The Tale”

Michelle Dockery, “Godless”

Edie Falco, “Law & Order True Crime: The Menendez Murders”

Sarah Paulson, “American Horror Story: Cult”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)

Kazanan: Darren Criss, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Diğer adaylar

Antonio Banderas, “Genius: Picasso”

Benedict Cumberbatch, “Patrick Melrose”

Jeff Daniels, “The Looming Tower”

John Legend, “Jesus Christ Superstar Live in Concert”

Jesse Plemons, “USS Callister (Black Mirror)”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)

Kazanan: Merritt Wever, “Godless”

Diğer adaylar

Sara Bareilles, “Jesus Christ Superstar Live In Concert”

Penelope Cruz, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Judith Light, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Adina Porter, “American Horror Story: Cult”

Letitia Wright,”Black Mirror (Black Museum)”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)

Kazanan: Jeff Daniels, “Godless”

Diğer adaylar

Brandon Victor Dixon,”Jesus Christ Superstar Live in Concert”

John Leguizamo, “Waco”

Ricky Martin, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Edgar Ramirez, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Michael Stuhlbarg, “The Looming Tower”

Finn Wittrock, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)

Kazanan: Thandie Newton, “Westworld”

Diğer adaylar

Alexis Bledel, “The Handmaid’s Tale”

Millie Bobby Brown, “Stranger Things”

Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”

Lena Headey, “Game of Thrones”

Vanessa Kirby, “The Crown”

Yvonne Strahovski, “The Handmaid’s Tale”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Kazanan: Peter Dinklage, “Game of Thrones”

Diğer adaylar

Nikolaj Coster-Waldau, “Game of Thrones”

Joseph Fiennes, “The Handmaid’s Tale”

David Harbour, “Stranger Things”

Mandy Patinkin, “Homeland”

Matt Smith, “The Crown”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Kazanan: Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Diğer adaylar

Zazie Beetz, “Atlanta”

Aidy Bryant, “Saturday Night Live”

Betty Gilpin, “GLOW”

Leslie Jones, “Saturday Night Live”

Kate McKinnon, “Saturday Night Live”

Laurie Metcalf, “Roseanne”

Megan Mullally, “Will & Grace”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Kazanan: Henry Winkler, “Barry”

Diğer adaylar

Anthony Anderson, “Black-ish”

Ted Danson, “The Good Place”

Larry David, “Curb Your Enthusiasm”

Donald Glover, “Atlanta”

William H. Macy, “Shameless”

EN İYİ YÖNETMEN (DRAMA)

Stephen Daldry, “The Crown”

EN İYİ SENARYO

Joel Fields ve Joe Weisberg, “The Americans”

EN İYİ KOMEDİ SENARYOSU

Amy Sherman-Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel”

EN İYİ YÖNETMEN (KOMEDİ)

Amy Sherman-Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel”

EN İYİ VARYETE ÖZEL PROGRAMI YÖNETMENİ

Glenn Weiss, The Oscars

EN İYİ VARYETE ÖZEL PROGRAMI SENARYOSU

John Mulaney, “John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City”

EN İYİ REALITY YARIŞMA

“RuPaul’s Drag Race”

EN İYİ VARYETE SKEÇ PROGRAMI

“Saturday Night Live”

EN İYİ TALK SHOW PROGRAMI

“Last Week Tonight / John Oliver”