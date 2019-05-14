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'73. Mıss Tourısm World' Yarışmasında KKTC'yi Fulya Tilki temsil edecek

1 Mayıs’ta Hırvatistan'da gerçekleşecek olan 73. Miss Tourism World Yarışmasında Miss Northern Cyprus, kraliçesi Fulya Tilki ülkemizi temsil edecek.

14 Mayıs 2019 Salı 15:54
'73. Mıss Tourısm World' Yarışmasında KKTC'yi Fulya Tilki temsil edecek
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İngiliz Patentli olan ve Bülent Günkut’un delegeliği üstelendiği, Miss Northern Cyprus, Miss Tourism World’e katılacak. 1 Mayıs’ta Hırvatistan'da gerçekleşecek olan 73. Miss Tourism World Yarışmasında Miss Northern Cyprus, kraliçesi Fulya Tilki ülkemizi temsil edecek.

KKTC’yi tanınma ve tanıtmak için güzellikler arenasında bir birinden etkili uluslararası yarışmalarda yer alan Bülent Günkut ''30 yılda 80 dünya yarışması'' sloganı ile yeni bir organizasyonun içerisinde yer alacak.

1 Haziran’da, Hırvatistan'da gerçekleşecek 73. Miss Tourism World yarışmasında dünyanın çeşitli ülkelerinden katılacak olan adaylar arasında İngiliz Patentli yarışma olan Miss Northern Cyprus bandı ile davet alan ülkemiz delegesi Günkut ve Miss Kuzey Kıbrıs 2017 Güzellik Kraliçesi Fulya Tilki yer alacak.

Kraliçe Fulya Tilki, gerek ulusal kostüm gerekse özel gardırobu ile ülkemizin kalitesini ve değerleri ile birlikte hazırlandı.

Amacının dünya turizm güzelliklerini, güzelleri ile tanıtmak olan yarışmaya dünyanın çeşitli ülkelerinden adaylar katılacak.

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Tilki: Kendime güvenim tam!

Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçesi Fulya Tilki ''Kendime güvenim tam, aldığım köklü eğitim ve genel kültürümüz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kavramını ve olgusunu en iyi şekilde dünya ülkesi diğer güzellerine ve organizasyona aktaracağım... KKTC yaşadıkça bu böyle… 30 yılda 80 dünya yarışmasında ben de yer alacağım için ayrı bir onur ve gurur içindeyim.''

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Mayıs ayı sonunda Hırvatistan'da Zagreb de buluşacak dünya turizm güzelleri 1 Haziran gecesi finale dek Hırvatistan güzelliklerinde çeşitli etkinliklere de katılacaklar.

Geriye sayımın yaşandığı bu günlerde KKTC Güzeli Fulya Tilki’nin fotoğraflarını, Fotoğraf Sanatçısı Erol Miralay çekti.

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Anahtar Kelimeler:
73MıssTurizmYarışmaHaberKıbrıs
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Guzel 2019-05-14 16:58:43

MasAllah yavrum

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