76. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu



Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.



Bu yıl 76'ncısı yapılan televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine "Green Book” (Yeşil Rehber) damga vurdu. Film, “En iyi Müzikal/Komedi Film”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ve “En İyi Senaryo” olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.



“Green Book”u geceden ikişer ödülle ayrılan, “Bohemian Rhapsody”, “Roma”, “The Kominsky Method” ve “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” adlı yapımlar takip etti.



Ödüle layık görülen filmler şöyle:



En İyi Film (Drama): Bohemian Rhapsody



En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book



En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Intothe Spider-Verse



En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody



En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, TheWife



En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice



En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk





En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, RomaEn İyi Senaryo: Green BookEn İyi Film Müziği: Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)En İyi Yabancı Film: RomaTelevizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:En İyi TV dizisi (Drama): The AmericansEn İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method



En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel



En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard



En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve



En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): DarrenCriss –The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette - Escape at Dannemora



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Ben Whishaw - A Very English Scandal



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): PatriciaClarkson -Sharp Objects