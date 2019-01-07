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76. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

 Los Angeles'da düzenlenen 76. Altın Küre Ödül Töreni’nde, 3 dalda ödül kazanan "Green Book” (Yeşil Rehber) damga vurdu. 

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:28
76. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu


Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 76'ncısı yapılan televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine "Green Book” (Yeşil Rehber) damga vurdu. Film, “En iyi Müzikal/Komedi Film”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ve “En İyi Senaryo” olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu. 

“Green Book”u geceden ikişer ödülle ayrılan, “Bohemian Rhapsody”, “Roma”, “The Kominsky Method” ve “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” adlı yapımlar takip etti. 

Ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Film (Drama): Bohemian Rhapsody

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book

En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Intothe Spider-Verse

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, TheWife

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk

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En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma

En İyi Senaryo: Green Book

En İyi Film Müziği: Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)

En İyi Yabancı Film: Roma

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): The Americans

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method
 

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method


En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): DarrenCriss –The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette - Escape at Dannemora

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Ben Whishaw - A Very English Scandal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): PatriciaClarkson -Sharp Objects

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