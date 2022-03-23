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93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım

Fazla kilolarını verdikten sonra sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin fitliğiyle adından söz ettiriyor. 93 kilo verdikten sonra kendini yeniden yaratan oyuncu, yaza olan özlemini takipçileriyle paylaştı.

23 Mart 2022 Çarşamba 10:44
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93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım
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Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Yazı özleyen Öztekin, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, yaz aylarına ait bikinili bir pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin öztekinBikinili
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