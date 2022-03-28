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94. Oscar Ödüllerinde skandal hareket!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Oscar Ödülleri, bu yıl 94. kez verildi. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri için Los Angeles Dolby Theatre'da geniş katılımlı görkemli bir tören düzenlendi. Törene ünlü oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Will Smith, En İyi Yönetmen ödülünü ise Jane Campion kazandı.

28 Mart 2022 Pazartesi 09:16
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94. Oscar Ödüllerinde skandal hareket!
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda davetliyle gerçekleştirilen tören, bu sene ise pandemi öncesinde olduğu gibi yine geniş bir katılımla düzenlendi. Törene ünlü oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. The Power of the Dog adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, Dune filmi 10, Belfast ve West Side Story filmleri de 7 dalda aday oldu.

WILL SMITH SUNUCUYA TOKAT ATTI: KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA

Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Smith, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" dedi. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.

"BUNUN OLMASI PLANLANMAMIŞTI"

Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o anlarda seyircilere döndü. Fakat sonra törende seyirciler arasında bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

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