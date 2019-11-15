Acun açıkladı! Exatlon Challenge yarışmacıları kimler olacak?

Ne zaman başlayacağı henüz açıklanmayan Exatlon Challenge'ın yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Sürpriz isimlerin ve bazı Youtuber'ların dikkat çektiği yarışmacı listesinde kimler var? İşte Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Exatlon Challenge yarışmacıları listesi...

Exatlon Challenge kadrosu Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamayla belli oldu. Birçok ünlü yayıncı ve YouTuber’ın yer aldığı Exatlon Challenge kadrosunda Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak gibi isimlerde yer alıyor.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI KİMLER?

Doğan Kabak,

Buse Plan,

Barış Erdoğan,

Burce Yağmur Karabal,

Uras Benlioğlu,

Aleyna Şen,

Dilan Ay,

Buğra Kazancı,

Gözde Demiral,

Hayrettin,

Mendebur Lemur,

Öykü Berkan,

Furkan Kaya,

Elanur Pat,

Furkan Yaman,

Dilara Aydın,

Oğuzhan Uğur

Orkun Işıtmak

REALITY SHOW ATMOSFERİ OLACAK

Youtuber Orkun Işıtmak canlı yayında yaptığı açıklamada; “Mecrayı henüz söyleyemiyorum fakat çok güzel bir proje ortaya çıkacak. Acun ağabeyle daha önceden bir araya gelmek çok istemiştik fakat bugüne kısmet oldu. Proje için önümüzdeki ay Dominik’te çekimlere gidicem. Exatlon Challenge, Survivor’dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9’ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak. Öte yandan projede çok önemli isimler yer alıyor. Onları daha sonra açıklayacağım.” demişti.