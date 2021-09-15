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Acun Ilıcalı açıkladı! Hadise yerine o isim geliyor

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürisi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'la görüştüğünü belirtti.

15 Eylül 2021 Çarşamba 14:18
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Acun Ilıcalı açıkladı! Hadise yerine o isim geliyor

Yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu şekilleniyor.

Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıkladı. Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" dedi.

"EBRU GÜNDEŞ İLE ANLAŞTIK"

Yeni sezon jüri kadrosu için aklındaki isimden bahseden Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz" dedi.

HADİSE YERİNE OĞUZHAN KOÇ

Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'un gelebileceğini dile getiren Ilıcalı, "Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
O Ses TürkiyeHadiseOğuzhan Koç
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