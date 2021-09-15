Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı, Haber Global ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"FATİH HOCA ÖRNEK OLURSUN DEDİ"

Mesut Özil transferi olarak konuşan Ilıcalı, "Mesut Özil'i getirdim diye tepki gösterdiler. Getirdim derken, aracı oldum, başkan getirdi. Fatih hoca ile konuştuk, 'Bizde de Acun'lar çıkar, başka Acun'lar bize destek olur' dedi. Örnek olursun, herkes bunu yapar" dedi.

"YEMEDİĞİMİZ LAF KALMADI"

Fatih Terim ile yaşadığı anılardan bahseden Ilıcalı, "Fatih hocayı ayak tenisinde yendiğimiz zaman onun gerilimini yaşıyoruz. Bir topa vurdu, top Akmerkez'e gitti. Sapanla taşı atarsın ya, öyle gitti. O kadar gergin oynuyor kendisi. Kazandığı zaman mizahını da yapıyor. Tatlı bir rekabet her zaman vardır, her zaman hocanın dediği de olur. Hem zenginsiniz, hem hırsızsınız diyor, neler neler söyledi. Fatih hocadan yemediğim laf kalmadı." açıklamasını yaptı.

"HOCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

Acun Ilıcalı, "Rıdvan hoca ayak tenisinde kalp krizi geçiriyormuş, ben ne bileyim. Hocam son bir zorla dedim, etrafımda pek kalp krizi geçirilmiyor. Hoca ameliyattan çıktı, başucundayız, maça devam edeceğiz dedim, ben başladığım işi yarım bırakmam dedi. Gece tek başınayken uykuda falan olabilecek bir şeydi, benim tetiklemem sayesinde orada oldu, hayatını kurtardım hocamın." dedi.

"BİZ BİRBİRİMİZİ YİYORUZ"

Acun Ilıcalı, "Drogba Galatasaray'a geldi, heyecanla Galatasaray maçları izledim. Sonra arkadaş da olduk. Bu futbolcuyu seyrediyorsun, ligin kalitesi artıyor, ülke daha çok gündeme geliyor. Kulüplerimiz seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Niye? Biz birbirimizi yiyoruz hala." ifadelerini kullandı.

"HEMEN OKAN BURUK'U GETİRİRİM"

Milli Takım'ın yeni hocası hakkında fikir sunan Ilıcalı, "Ben olsam yarın milli takıma Okan Buruk'u getiririm. Hiç şampiyon olmamış bir takımı şampiyon yapmış, Galatasaray'da uzun yıllar başarılı olmuş, Beşiktaş'ta oynamış, Avrupa'da oynamış, vizyonu çok açık ve en önemli şey de Fatih Terim kültüründen geliyor. Fatih Terim kültürünün hırsına sahip. Futbolcular üzerinde de saygınlığı yüksek, yarın ben olsam hoca yaparım." dedi.

"SONUNA KADAR FENERBAHÇELİYİM"

Fenerbahçe konusunda konuşan Ilıcalı, "Çocukluğumdaki mutluluklara bakarsam, Fenerbahçe'nin maçları çok var. Birçok Avrupa zaferinde de tribündeydim. Beni çok mutlu etmiş bir kulüp ve tabii ki gönlümde çok ciddi bir Fenerbahçe sevgisi var. İnsanlar beni olduğum gibi sevdi, bu konuda geri adım atmayacağım. Fenerbahçeliyim, takımımı sonuna kadar destekliyorum, maddi manevi ne gerekirse yaparım." dedi.

FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLUR MU?

Başkanlık konusunda konuşan Ilıcalı, "Kendini Fenerbahçe'ye adamış bir başkan olarak benim aklımdan geçmiyor. Fenerbahçe'ye başkan olmam demek sevimsiz, olurum demek de anlamsız. Bence şu anda bu sorunun benimle buluşmaması gerekiyor." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.