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Acun Ilıcalı, FB TV anlaşmasını resmen açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün televizyon kanalı FB TV'nin başına Acun Ilıcalı'nın getirileceği iddiaları yanıt buldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:27
Acun Ilıcalı, FB TV anlaşmasını resmen açıkladı

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "FB TV'nin yönetiminin bana verildiği gibi bir durum yok ama sorumluluğunu aldım" dedi.

Daha çok organizasyon tarafında olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, “Fenerbahçe TV için sağ olsunlar beni çağırdılar, ‘Bu konuda yardımcı olabilir misin?’ diye görüş bildirdiler. Ben konu Fenerbahçe olduğu zaman sevdiğim, gönül verdiğim bir kulüp. Hepimizin tuttuğu kulüpler var” diyen Ilıcalı, şöyle devam etti:

“Bir şekilde hepimiz o kulübe faydalı olmaya çalışıyoruz, ürünlerini alıyoruz, maça gidiyoruz. Şimdi benim hacmim daha büyük olduğu için hani bundan daha fazlasını yapabildiğim için açıkçası o yönde de hizmet vermek istiyorum. Bu tamamen gönlümden gelen, çocukluğumda bana çok mutluluk yaşatmış olan bir kulübe borcum gibi görüyorum. Ve bu yönde de açıkçası teklif geldiği zaman orası ile ilgili ciddi bir değişiklik olması gerektiğini söyledim.

Bununla ilgili de projeyi yönetime ilettim. Onlar da etkilendiler. Ben açıkçası olayın organizasyonunu yapıp destek de vereceğim. Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe’nin dijital hesapları bambaşka bir yere gelecek. Televizyonculuktaki bildiğimiz, gördüğümüz bütün her şeyi kulübümüz için kullanacağız.”

“HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE AK PARTİLİYİM DEMEDİM”

Ilıcalı, “Erdoğan’a yakın olmanın avantajını gördünüz mü?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanımıza yakın olmanın avantajını görmedim. Cumhurbaşkanımızı seviyor olmanın bana kazandırdığı bir şey var mı dersek, ben bir şey bulamıyorum.

TRT ile iş yapmıyorum. Hiçbir şekilde avantaj elde etiğim bir şey hatırlamıyorum. RTÜK’ten desek en çok ceza alanlardan biriyiz. Baktığınız zaman bir avantaj değil. Dezavantaj diyorsanız ülkemizde bir gerilim var. Bu konuda eleştirilerde duyuyorum. Ama burada şu çizgiyi ayırmak istiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde AK Partiliyim demedim.

‘Oyunuzu kime verdiniz?' dedikleriniz de ise bunu açık yüreklilikle söyledim. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Kariyeri yüksek seviyelerde olup bu konuda açık yüreklilik ile konuşan nadir insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ben kariyerinin sıkıntılı günlerini yaşayıp da Cumhurbaşkanımıza yakın görüneyim diyen insanlardan olmadım. Ben kendi işimde başarı sağladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla ilgili olan duygularımı paylaşmış biriyim. Siyasi duruşum asla yok. Benimki insani bir ilişki. İnsani bir taktir bunun da her zaman arkasındayım.”

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