Acun Ilıcalı İsyan Etti

Survivor 2021’de dün akşam dokunulmazlık oyununun ikincisi oynandı. Bireysel dokunulmazlığın ikincisinde yarışmacılar, ortaya nefes kesen karşılaşmalar çıkardı. Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Öte yandan Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu aileleriyle görüştü. İki yarışmacının görüşmeleri ardından Acun Ilıcalı'dan Zuhal Kalaycıoğlu açıklaması geldi.

SURVİVOR’DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de dün akşam 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarı final turunda Aleyna – İsmail, Berkay – Batuhan eşleşmesi ortaya çıktı. Bu turda Aleyna, İsmail'i 3-1, Berkay ise Batuhan’ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Aleyna ve Berkay arasında geçen mücadeleyi 5-2 skorla kazanan Berkay oldu. Bu sonuçla birlikte; Berkay, Survivor’da dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

Survivor Türkiye’de haftanın ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Ada konseyinde bireysel dokunulmazlığı kazanan Berkay, eleme adayı olarak Steven'ı söyledi. Böylece Steven, ikinci eleme adayı oldu.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi sosyal medyada birbirine girdi. Aile ödülünden sonra yarışmacılar Dominik'te yakınlarıyla bir ara gelmişti. İddia göre Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi arasında gerginlik yaşandı.

Adada yaşanan gerginlik sosyal medyaya taşındı. İki aile arasında yaşananlar Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle gün yüzüne çıktı.

Yarışmacılara ailelerinin karşılıklı olarak suçlamalarda bulunduğunu söyleyen Ilıcalı, Aleyna'ya da annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'kızım yarışmadan çekilsin' mesajını iletti.

AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Yaşanan sorunu çözmek için Acun Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'ya aileleriyle görüşme hakkı tanıdı. Aleyna, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşananları konuştu. Zuhal Kalaycıoğlu iddialarına devam etti ve Yüksel'in ailesini suçladı. Kızına seslenen Zuhal Kalaycıoğlu, 'bütün ailen arkanda, yarışmayı bırak, Acun Ilıcalı söylediklerini toparlamazsa yarışmayı bırakıyorsun' dedi.

Ayşe Yüksel'in ablası ise, ortada büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Kardeşine yaşananları anlatan Nursema Yüksel, şunları söyledi; 'Yeni bir sosyal medya hesabı açtım, aynı hesaptan başkası da açmış benim adıma. Sen bize ne söylediysen biz o şekilde davranıyoruz. Aleyna'nın annesi sosyal medyada suçlamalarda bulundu, bizim ailemiz hakkında iftiralar attı.'

ACUN ILICALI İSYAN ETTİ

Ben sizin için yazılanlara müdahil olamam arkadaşları. Açıklama yapacaksanız yarışmadan sonra yapabilirsiniz. Yaptığım hiçbir projede kimsenin zarar görmesine izin vermedim. Hangi yarışmacımız zarar görerek çıktı buradan… Ben kimseyi reyting malzemesi yapmadım. Çağrı’ya ‘buradan ayrıl’ demedim mi? Aleyna sana da söyledim ‘annenle konuş hemen ayrıl’ siz bizim için çok değerlisiniz. Buradaki yarışmacılar neredeyse benim akrabam gibi…

Bir kez daha söylüyorum siz bana emanetsiniz, size gelen bir zarar falan yok. Sosyal medyaya kalsaydı, ben burada oturuyor olmazdım zaten. Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Halkın sevgisinden daha değerli bir şey yok. Siz sevgi kazandınız nereden mi biliyorum gelen SMS’lerden biliyorum.