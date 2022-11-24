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Acun Ilıcalı kızlarıyla keyif yaptı!

Acun Ilıcalı dört kızını da alıp keyif yaptı. Sosyal medyada da kızlarıyla poz veren Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa Ilıcalı'nın tarzı dikkat çekti. Daha önce de kızı Yasemin'in giydiği ayakkabının fiyatı şoke eden Ilıcalı'nın bu sefer de küçük kızı Melisa Ilıcalı'nın üstündekilerinin fiyatı olay oldu.

24 Kasım 2022 Perşembe 15:12
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Acun Ilıcalı kızlarıyla keyif yaptı!



Acun Ilıcalı kızları ve torunu ile tatilden fotoğraf kareleri paylaştı. Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa ve torunu Begüm'ün aynı karelerde olduğu fotoğrafı paylaşması da dikkat çekti. Yorum yağmuruna tutulan ve aralarında 7 yaş olması konuşulan kızı ve torunu sosyal medyada konuşulurken bir detay da daha gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa Ilıcalı'nın tarzı dikkat çekti. Annesi gibi tarz giyinen Melisa'nın ceketinin fiyatı 5.000 TL iken şapka fiyatı ise 2.000 TL idi.

Acun Ilıcalı'nın kızının giydiği ayakkabının fiyatı şoke etti

Geçtiğimiz aylarda da Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in ünlü bir markanın 10 bin TL değerindeki ayakkabısını giymesi gündeme gelmişti.

Melisa'nin üstündekilerin fiyatını görenler "Babam Acun olsa ben de giyerim" yorumları yaptı.

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