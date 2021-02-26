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Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf

Geçtiğimiz aylarda anne olan Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğinin fotoğrafı ortaya çıktı.

26 Şubat 2021 Cuma 17:44
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Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz sene temmuz ayında kızı Begüm'ü dünyaya getirdi.

Ilıcalı'nın torununun ilk fotoğrafı kız kardeşi ve kızıyla paylaşım yapan Banu Ilıcalı'nın paylaşımıyla ortaya çıktı.

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