Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bırakıyor

O Ses Türkiye programının hem sunuculuğu hem yapımcılığını üstlenen TV 8 kanalının patronu Acun Ilıcalı programı bırakıp bırakmama hakkında ilk kez konuştu.

"ÖNÜMÜZDE SENE GÖKHAN'A..."

O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları herkesi şaşırttı. O Ses Türkiye jürisi Gökhan'ın 'Acun bizi bırakmayı düşünüyor' sözleri üzerine Ilıcalı açıklama yaptı. Çok yoğun bir programı olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Meksika ve Brezilya'da prodüksiyon yapıyoruz. Türkiye'de 4 gün duruyorum. Dominik'e gidiyorum 24 saat kadar sürüyor. Seneye belki Gökhan'a emanet edeceğim buraları" dedi.