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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bırakıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye programına veda edeceğini açıkladı.

05 Aralık 2017 Salı 11:15
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bırakıyor
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O Ses Türkiye programının hem sunuculuğu hem yapımcılığını üstlenen TV 8 kanalının patronu Acun Ilıcalı programı bırakıp bırakmama hakkında ilk kez konuştu.

"ÖNÜMÜZDE SENE GÖKHAN'A..."

O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları herkesi şaşırttı. O Ses Türkiye jürisi Gökhan'ın 'Acun bizi bırakmayı düşünüyor' sözleri üzerine Ilıcalı açıklama yaptı. Çok yoğun bir programı olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Meksika ve Brezilya'da prodüksiyon yapıyoruz. Türkiye'de 4 gün duruyorum. Dominik'e gidiyorum 24 saat kadar sürüyor. Seneye belki Gökhan'a emanet edeceğim buraları" dedi. 

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