Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Acun Ilıcalı: Şeyma nafaka almayı bıraktı

banner102

TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın kendisinden nafaka almayı bıraktığını söyledi. Ilıcalı, "Zaten onun kafasında 'Acun’dan şu kadar para alayım' diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır" ifadesini kullandı.

20 Temmuz 2021 Salı 09:47
115 Okunma
Acun Ilıcalı: Şeyma nafaka almayı bıraktı

Medya patronu Acun Ilıcalı, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'e açıklamalarda bulundu.

Eski eşi Şeyma Subaşı ile çok iyi iki arkadaş olduklarını söyleyen Ilıcalı, "Çocuğumuz var. Açık söyleyeyim, hatalarımdan kaynaklanan özel hayattaki başarısızlıkların faturasını ilk olarak kendime kestim. Bunun sonuçlarını da göğüslemek zorundayım. Bende şu yok: 'İlişki yaşadık bitti, bir daha görüşmeyelim.' Şeyma’nın yaşadığı sorunlarda da yanında oluyorum" dedi.

Ilıcalı, "Şeyma Subaşı hakkında son çıkan ayrılık haberlerinin ardından sizin ona İbiza’dan ev tuttuğunuz söylendi" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:

"Ben maddi konuları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmam. Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. İbiza’dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında. Bizim aramızda 'Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı' diye bir durum da yok. Şeyma’yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim. 

'Kafasında 'Acun’dan şu kadar para alayım' diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır'

Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi. Zaten onun kafasında 'Acun’dan şu kadar para alayım' diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır."

Ilıcalı, kendisi hakkında yapılan 'nafaka rekortmeni' yorumları için de "Bu bana mutluluk veriyor. Çocuklarımın annelerine sağlayacağım iyi ortam, aslında çocuklarıma sağladığım ortamdır" ifadesini kullandı.

'Maçlarda büyük delilik yapacağım' 

Ilıcalı, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen platformuyla ilgili de konuştu.

1 milyon aboneye dayandıklarını belirten Ilıcalı, "Hedef Netflix'i geçmek mi?" sorusuna "Netflix bizim dostumuz. Aramızda tatlı bir rekabet var. Geçersek mutlu oluruz. Birincilik, ikincilik fark etmez" yanıtını verdi.

UEFA maçlarının artık Exxen'de yayınlanacağının hatırlatılması üzerine "Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro’dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" diyen Ilıcalı, "Patron çıldırdı" yorumuna karşılık olarak şunları kaydetti:

"Aynen... Aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Kural'a eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün hapis
Ahmet Kural'a eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün hapis
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
Yılın aşk bombası patladı!
Yılın aşk bombası patladı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim