Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı

Survivor 2020 yeni sezon için geri sayım devam ederken yarışmacılar belli oldu. Bu sezon ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor'da izleyicilerin yakından tanıtığı oyuncular ve sporcular kadroda yer alacak. Peki, Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? Survivor 2020 ne zaman hangi tarihte başlıyor? İşte, o konuyla ilgili merak edilenler.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni sezonu önümüzdeki haftalarda izleyici karşısına çıkacak. Yarışmaya kısa süre kala Acun Ilıcalı Survivor kadrosunda yer alacak olan isimleri duyurdu. İşte, Survivor 2020 yarışmacıları ve yeni sezon tarihi ile ilgili ayrıntılar.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?



ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor gönüllüler takımında ise Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor ünlüler gönüllüler 16 Şubat Pazar günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

GEÇMİŞ DÖNEMLERİN SURVİVOR ŞAMPİYONLARI KİMLER?

2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci, Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci, Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci, Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci, Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsep değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı All Star Şampiyonu olmuştur. 2019'da ise Survivor Türkiye - Yunanistan konseptinde kazanan Yusuf Karakaya olmuştur.