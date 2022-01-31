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Acun Ilıcalı tepki gösterdi 'Kimseyi zorla tutmuyoruz'

Survivor 2022 All Star'da ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç'ın akıbeti Survivor ada konseyinde açıklandı. Survivor son bölümde Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç hakkındaki yeni gelişmeyi duyurdu. Aycan'ın bir sakatlığının olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim" dedi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:07
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Acun Ilıcalı tepki gösterdi 'Kimseyi zorla tutmuyoruz'
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Survivor All Star'da yarışan ancak günlerdir ortalıkta görünmeyen Aycan Yanaç'ın akıbeti belli oldu. Survivor'ın 30 Ocak Pazar ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan'ın yarışmadan ayrılma durumunun olduğunu duyurdu.

"ZORLA TUTMUYORUZ, AYCAN GİDEBİLİR"

Aycan'ın bir sakatlığı bulunmamasına rağmen şartlara dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı alabileceğini duyuran Ilıcalı, "Aycan için çok iyimser değilim" dedi. Aycan hakkında kararı kısa süre içinde açıklayacaklarını ifade eden Ilıcalı şunları söyledi:

"Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Sakatlık olmadığı için süre çok uzun değil çok kısa süre içinde karar vermesini istedik. Belki yarın Aycan'la ilgili ayrılma kararını size bildirmek durumunda kalabilirim"

aycan1

Son Güncelleme: 31.01.2022 11:08
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