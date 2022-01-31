Acun Ilıcalı tepki gösterdi 'Kimseyi zorla tutmuyoruz'

Survivor All Star'da yarışan ancak günlerdir ortalıkta görünmeyen Aycan Yanaç'ın akıbeti belli oldu. Survivor'ın 30 Ocak Pazar ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan'ın yarışmadan ayrılma durumunun olduğunu duyurdu.

"ZORLA TUTMUYORUZ, AYCAN GİDEBİLİR"

Aycan'ın bir sakatlığı bulunmamasına rağmen şartlara dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı alabileceğini duyuran Ilıcalı, "Aycan için çok iyimser değilim" dedi. Aycan hakkında kararı kısa süre içinde açıklayacaklarını ifade eden Ilıcalı şunları söyledi:

"Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Sakatlık olmadığı için süre çok uzun değil çok kısa süre içinde karar vermesini istedik. Belki yarın Aycan'la ilgili ayrılma kararını size bildirmek durumunda kalabilirim"