Acun Ilıcalı tepkiler sonrası suskunluğunu bozdu!

Acun Ilıcalı, Survivor 2022'de Nisa'nın şampiyonluğunun ardından gündemde olan tartışmalara yeni bir açıklama yaptı. "Sansürsüz Futbol" isimli programa konuşan Ilıcalı, "O kazanmış bu kazanmış bir kere bizi ilgilendiren bir konu değil bu. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor, kazanıyor. Bence mükemmel bir sistem" dedi.

Ilıcalı, "Survivor bir atletizm yarışması değildir. Her sene söyledim bunu. yüzde 50’si ada hayatıdır, yüzde 50’si de performanstır" diye konuştu.

"Adem, Nagehan, Batuhan, bunlar zaten çok oy aldı. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri başarısız değil ki. 'Nisa niye kazandı?' Seyirci çok sevmiş…" diyen Ilıcalı, "Canlı yayın yapıyorum. Nisa yağıyor. Ben okuyamadım o gün. Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun? Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir" açıklamasında bulundu.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da bir paylaşım yaptı. Uslu, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Bir çok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna"