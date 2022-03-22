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Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine Survivor Ekstra programından çıkarılan Semih Öztürk, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan, Acun Ilıcalı'ya olay gönderme geldi.

22 Mart 2022 Salı 10:52
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Acun Ilıcalı'ya gönderme!
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Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle eşi Semih Öztürk'ü işinden ettiği konuşulan sosyal medya fenomeni Kurretülayn Matur, Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde dostu Alpay Kazan'ı kanser nedeniyle kaybetti. Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın acısıyla sarsılırken, Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan şoke eden bir paylaşım geldi.

Ütopya programında yarıştığı yıllarda Alpay Kazan'a kırgın olduğu söylenen Kurretülayn Matur, ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor ''Helal olsun''. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Yazdıkları nedeniyle tepki çeken Kurretülayn Matur, paylaşımını kısa süre içinde silmişti.

Kurretülayn Matur'un Alpay Kazan hakkındaki sözlerini affetmeyen Acun Ilıcalı, Semih Öztürk'ü Survivor Ekstra programının yorumculuğundan aldı.

BÜLENT ERSOY'LU GÖNDERME

Semih Öztürk'ün, Ütopya programında tanışıp evlendiği eşi Kurretülayn Matur, Twitter hesabından Acun Ilıcalı'ya Bülent Ersoy'lu göndermede bulundu. Kurretülayn Matur'un paylaştığı videoda Cine 5 muhabirine öfkelenen Bülent Ersoy, ''Kimin nesi bu? Kim bu? Nerenin çocuğu bu? Hangi kanal? Allah'ım yarabbim inanamıyorum! Bu kadar da önemli bir kanaldır...'' ifadelerini kullanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıSurvivor EkstraSemih öztürkKurretülayn MaturdaTV 8
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